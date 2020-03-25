ثلث سكان العالم مدعوون لملازمة منازلهم.. والسبب كورونا

تحسبا لانتشار فيروس كورونا، فإن أكثر من ثلاثة مليارات نسمة في نحو سبعين بلدا ومنطقة دعتهم السلطات إلى ملازمة منازلهم، بحسب آخر إحصاء لوكالة فرانس برس، الأربعاء.

والسكان المعنيون كانوا يشكلون أساسا منذ الثلاثاء أكثر من ثلث سكان العالم الذين قدرت الأمم المتحدة عددهم بنحو 7,8 مليار نسمة في 2020.

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وفرضت العديد من الدول والمناطق المعنية وعددها حوالي أربعين، حجرا إلزاميا يشمل 2,3 مليار نسمة.

ويشمل ذلك بشكل خاص الهند والمملكة المتحدة وفرنسا وإيطاليا وإسبانيا والأرجنتين والعديد من الولايات الأميركية بينها كاليفورنيا، إلى جانب كولومبيا والأرجنتين والنيبال والعراق ومدغشقر.

وكانت بنما آخر دولة تنضم إلى هذه اللائحة، فيما تنضم إليها جنوب إفريقيا الخميس.

وفي غالبية هذه الدول والمناطق، يمكن الخروج من المنازل للعمل أو شراء الاحتياجات الأساسية أو لتلقي العلاج.

وسبع دول على الأقل (تعد 416 مليون نسمة) بينها إيران وألمانيا وكندا دعت سكانها إلى ملازمة منازلهم بدون أن تتخذ إجراءات إلزامية.

وكانت روسيا آخر دولة تنضم إلى هذه التوصيات، الأربعاء.

وفرضت 18 دولة على الأقل أو منطقة (300 مليون نسمة) حظر تجول ومنعت التنقل مساء وخلال الليل. وهذا ينطبق خصوصا على مصر وساحل العاج وتشيلي ومانيلا وصربيا.

فيما فرضت الإكوادور حظر تجول أكثر تشددا حيث لا يمكن لسكانها مغادرة منازلهم إلا بين الساعة الخامسة فجرا والثانية بعد الظهر.

وأخيرا فرضت خمس دول على الأقل حجرا صحيا في أبرز مدنها مع منع الدخول أو الخروج منها. ويسري ذلك في كينشاسا عاصمة جمهورية الكونغو الديمقراطية والرياض والمدينة المنورة ومكة في السعودية، وباكو عاصمة أذربيجان.

وتضم هذه المناطق إجمالي 30 مليون نسمة.