رئيس وزراء بريطانيا: سنرفع تدابير الإغلاق

أكد رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، أن بلاده تبذل قصارى جهدها لإعادة البريطانيين من الخارج.

وقال جونسون الأربعاء: "سنرفع تدابير الإغلاق بعد التأكد من أن المواطنين في أمان".

موضوع يهمك حذرت منظمات حقوقية، الأربعاء، من "كارثة" محتملة في حال تفشي فيروس كورونا المستجد في السجون السورية، حيث من شأن الاكتظاظ... خطر كورونا يهدد سجون سوريا.. وتحذيرات من كارثة سوريا

يذكر أن بريطانيا سجلت الثلاثاء أعلى زيادة يومية في عدد حالات الوفاة الناجمة عن فيروس كورونا كما زاد عدد حالات الإصابة المؤكدة بوتيرة سريعة.

وقالت وزارة الصحة في بيان إن حصيلة الوفيات في أنحاء المملكة المتحدة ارتفعت الثلاثاء بواقع 87 إلى 422 حالة حتى الساعة 09.00 بتوقيت غرينتش، أي بزيادة نسبتها 26% على أساس يومي. كما ارتفع عدد حالات الإصابة المؤكدة من 6650 إلى 8077 حالة أي بنسبة 21%.

كما أمر جونسون المواطنين، الاثنين، بالبقاء في منازلهم للحيلولة دون انتشار كورونا، وفرض قيود على مناحي الحياة اليومية بصورة لم تحدث من قبل، وإغلاق عام في المملكة المتحدة لثلاثة أسابيع.

وفي إطار هذا الإجراء الذي سرى مساء الاثنين، لا يُسمح للبريطانيين بمغادرة منازلهم سوى في حالات محدودة جداً مثل شراء الحاجيات الضرورية والتوجه إلى العمل أو إلى الطبيب أو ممارسة الرياضة مرة واحدة يومياً.

إلى ذلك يمنع كل تجمع يضم أكثر من شخصين، وأغلقت كل متاجر بيع السلع غير الأساسية وأماكن العبادة.