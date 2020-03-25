رئيس وزراء بريطانيا: سنرفع تدابير الإغلاق

أكد رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، أن بلاده تبذل قصارى جهدها لإعادة البريطانيين من الخارج.

وقال جونسون الأربعاء: "سنرفع تدابير الإغلاق بعد التأكد من أن المواطنين في أمان".

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يذكر أن بريطانيا سجلت الثلاثاء أعلى زيادة يومية في عدد حالات الوفاة الناجمة عن فيروس كورونا كما زاد عدد حالات الإصابة المؤكدة بوتيرة سريعة.

وقالت وزارة الصحة في بيان إن حصيلة الوفيات في أنحاء المملكة المتحدة ارتفعت الثلاثاء بواقع 87 إلى 422 حالة حتى الساعة 09.00 بتوقيت غرينتش، أي بزيادة نسبتها 26% على أساس يومي. كما ارتفع عدد حالات الإصابة المؤكدة من 6650 إلى 8077 حالة أي بنسبة 21%.

وأمر جونسون المواطنين الاثنين بالبقاء في منازلهم للحيلولة دون انتشار كورونا وفرض قيوداً على مناحي الحياة اليومية بصورة لم تحدث من قبل.