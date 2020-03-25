فرنسا.. 1331 وفاة وأجر مضاعف لجنود الصف الأول

أحصت فرنسا 1331 وفاة بفيروس كورونا المستجد في المستشفيات بحسب ما أعلن مسؤول في القطاع الصحي مساء الأربعاء، وذلك بعد تسجيل 231 وفاة إضافية مقارنة بالثلاثاء.

وقال المسؤول جيروم سالومون إن حصيلة المصابين الذين نقلوا إلى المستشفيات في البلاد بلغت 11 ألفا و539 شخصا.

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ولمواجهة وباء كورونا، قررت الحكومة الفرنسية مضاعفة أجر ساعات العمل الإضافية للعاملين في القطاع الصحي.

في سياق متصل، قالت الشركة المشغلة لمطار أورلي بفرنسا في بيان الأربعاء إن المطار الواقع جنوبي العاصمة باريس والذي يستخدم في الأساس للرحلات القصيرة سيغلق اعتبارا من 31 مارس آذار وحتى إشعار آخر بسبب عدوى فيروس كورونا.

وتراجعت حركة السفر في المطار 92 في المئة يوم الثلاثاء مقارنة بنفس اليوم العام الماضي وكانت نسبة التراجع 89 في المئة في مطار شارل ديجول الدولي بالعاصمة الفرنسية.

وتقرر إقلاع وهبوط جميع الرحلات إلى منطقة باريس من مطار شارل ديجول الذي سيتم تقليص أنشطته أيضا