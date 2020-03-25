كورونا.. دبي تطبق العمل الحكومي عن بعد بنسبة 100%

قررت حكومة دبي، اليوم الأربعاء، تطبيق نظام العمل الحكومي 100% عن بعد اعتباراً من الأحد المقبل ضمن إجراءات مواجهة فيروس كورونا المستجد.

كما قررت بلدية دبي، اليوم الأربعاء، إغلاق مراكز التجميل والصالونات الرجالية لمدة أسبوعين.

وكانت وزارة الداخلية الإماراتية قد أحالت 64 شخصاً من المخالطين لأشخاص ثبتت إصابتهم بفيروس كورونا إلى النيابة العامة للطوارئ والأزمات بالنيابة العامة الاتحادية، وذلك لمخالفتهم أحكام القانون الاتحادي رقم 14 لسنة 2014 في شأن مكافحة الأمراض السارية، وعدم اتباعهم الإجراءات والتعليمات الصادرة من الجهات الصحية إليهم، وعدم التزامهم بالحجر المنزلي المطبق لمدة 14 يوماً، وفق وكالة الأنباء الإماراتية "وام".

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يذكر أن مخالفة تلك القوانين والأحكام المتعلقة بمكافحة الأمراض السارية تصل عقوبتها إلى الحبس أو الغرامة.

وفي وقت سابق الأربعاء، أعلنت المتحدثة الرسمية عن القطاع الصحي في الإمارات، فريدة الحوسني، أنه تم رصد 85 حالة جديدة مصابة بفيروس "كوفيد 19"، منها 7 من مواطني الإمارات، بالإضافة لجنسيات أخرى مختلفة، فيما تخضع كافة الحالات للرعاية الصحية اللازمة في المستشفيات، لافتة إلى أن العدد الإجمالي للإصابات المسجلة في البلاد حتى الآن بلغ 333 حالة.

إلى ذلك تعود حالات الإصابة الجديدة لجنسيات مختلفة، وشملت شخصاً من كل من جيبوتي، كندا، هنغاريا، روسيا، بلجيكا، موريشيوس، تونس، صربيا، فنزويلا، السويد، البرازيل، رومانيا وسلطنة عمان، وشخصين من كل من فلسطين، إندونيسيا، كولومبيا، اليابان، ألمانيا، مصر، المغرب وإسبانيا، وثلاثة أشخاص من كل من هولندا، أستراليا، جنوب إفريقيا، الفلبين، فرنسا، الهند، أميركا والصين، وأربعة أشخاص من السعودية وإيطاليا، وخمسة أشخاص من إيران وباكستان، وسبعة أشخاص من كل من الإمارات وبريطانيا.

كما أعلنت الحوسني عن شفاء 7 حالات جديدة، غادرت جميعها المستشفى بعد تعافيها التام من المرض، وحصولها على الرعاية الصحية اللازمة، وشملت الحالات التي تم شفاؤها 5 أشخاص من بنغلاديش، وشخصين من باكستان، فيما وصل مجموع حالات الشفاء المسجلة في دولة الإمارات 52 حالة حتى الآن.

وأكدت على أهمية الاستمرار في بقاء كافة مواطني البلاد ومقيميها في المنازل وعدم الخروج إلا للضرورة القصوى، مع ضرورة الالتزام بالإرشادات الصحية والوقائية المعلنة.