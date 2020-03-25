كورونا.. 20 ألف وفاة حول العالم أغلبها في أوروبا

أودى وباء كوفيد-19 بأكثر من عشرين ألف شخص في العالم، بحسب تعداد لوكالة فرانس برس يستند إلى معلومات رسمية، الأربعاء، حتى الساعة 17,00 ت غ.

في التفاصيل، أحصيت 20 ألفا و334 وفاة غالبيتها في أوروبا، حيث سجلت 13 ألفا و581 وفاة. وتبقى إيطاليا (7503 وفيات) البلد الأكثر تضررا تليها إسبانيا (3434 وفاة)، والصين (3281) بؤرة الوباء الأساسية.

موضوع يهمك تحسبا لانتشار فيروس كورونا، فإن أكثر من ثلاثة مليارات نسمة في نحو سبعين بلدا ومنطقة دعتهم السلطات إلى ملازمة منازلهم،... ثلث سكان العالم مدعوون لملازمة منازلهم.. والسبب كورونا العرب و العالم

من جهتها، أكدت منظمة الصحة العالمية، في وقت سابق اليوم الأربعاء، أن على العالم الاستعداد لإجراءات أشد لمواجهة كوورنا، مضيفة "هذا هو وقت التضامن العالمي لمواجهة تهديد كورونا".

وطالب المدير العام للمنظمة، تيدروس ادانوم غيبريسوس، في مؤتمر صحافي حول "كوفيد - 19" بالتشديد على الإجراءات الاحترازية، مثل منع التجمعات والسفر وأهمية غسل اليدين، وتتبع الحالات المخالطة للحالات المصابة ورصدها.

كما طالب بأهمية حماية من يعمل في الخط الأول في المستشفيات من كوادر طبية وصحية.

في المقابل، أكد الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريس، الأربعاء، أن وباء "كوفيد-19": "يهدد الإنسانية برمتها"، وذلك خلال إطلاقه "خطة رد إنساني عالمي" تستمر حتى كانون الأول/ديسمبر مع دعوة إلى تلقي مساعدات بقيمة ملياري دولار.

وقال غوتيريس في مداخلة عبر الفيديو، إن هذه الخطة "تهدف إلى السماح لنا بمكافحة الفيروس في الدول الأشد فقرا في العالم، وتلبية حاجات الأشخاص الأكثر ضعفا، خصوصا النساء والأطفال والمسنين والمعوقين ومن يعانون أمراضا مزمنة".