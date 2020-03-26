الأردن.. 40 إصابة جديدة بكورونا وعزل إربد بالكامل

أعلن وزير الصحة الأردني، سعد جابر، اليوم الخميس، تسجيل 40 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي عدد المصابين إلى 212 حالة، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الأردنية (بترا).

إلى ذلك قال جابر إنه تم تسجيل 26 حالة مصابة في إربد، الأمر الذي اتخذت الحكومة فيه قرارا بإغلاق مدينة إربد وعزل القرى فيها لمنع التجول بين القرى داخل المحافظة ومنع الدخول والخروج من إربد إلا للمصرح لهم.

موضوع يهمك ارتفع عدد حالات الوفاة في الولايات المتحدة اليوم الخميس إلى 1161 والإصابات إلى أكثر من 82 ألفا.إلى ذلك، تزايد عدد... 1161 حالة وفاة بأميركا.. 100 بـ24 ساعة في نيويورك أميركا

وأضاف وزير الصحة أنه تم تسجيل 14 إصابة في العاصمة عمان.

واعتبر جابر أن هذه الأعداد مؤشر خطير، خاصة أنها أعلى نسبة إصابات يسجلها الأردن في يوم واحد، مناشدا المواطنين الالتزام بالمنازل لمحاربة هذا الفيروس.

يذكر أن العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، أقر قانونا يمنح الحكومة صلاحيات واسعة لفرض حالة الطوارئ لمساعدتها في مكافحة انتشار الفيروس، مشددا على أن صحة الأردنيين أمر مقدس يتقدم على كل شيء وسلامتهم فوق كل اعتبار.

وأصدر مرسوما ملكيا يمنح رئيس الوزراء عمر الرزاز صلاحيات بموجب قانون الدفاع الذي يتم تفعيله في أوقات الحرب والكوارث لفرض حظر للتجول وإغلاق المؤسسات ووضع قيود على حرية التنقل للأشخاص.