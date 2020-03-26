الصحة العالمية: "مؤشرات مشجعة" حيال تفشي كورونا آخر تحديث: الخميس 1 شعبان 1441 هـ - 26 مارس 2020 KSA 14:06 - GMT 11:06 تارخ النشر: الخميس 1 شعبان 1441 هـ - 26 مارس 2020 KSA 13:34 - GMT 10:34 المصدر: دبي - العربية.نت مواطنون يضعون قناعات واقية يسيرون في شارع بالبندقية يوم 25 مارس رابط مختصر شارك الصحة العالمية: "مؤشرات مشجعة" حيال تفشي كورونا PDF اطبع حجم الخط أكد الفرع الأوروبي من منظمة الصحة العالمية، الخميس، أنه يرى "مؤشرات مشجعة" لتحسن حيال تفشي كورونا في المنطقة. كلمات دالّة #منظمة_الصحة_العالمية, #تفشي, #كورونا إقرأ أيضاً الوباء يخطف أصحاب الرداء الأبيض.. وفاة 9 أطباء 10:38 GMT