عاجل

English فارسي اردو
البث المباشر
العربية العرب و العالم

الصحة العالمية: "مؤشرات مشجعة" حيال تفشي كورونا

المصدر: دبي - العربية.نت
مواطنون يضعون قناعات واقية يسيرون في شارع بالبندقية يوم 25 مارس
رابط مختصر

أكد الفرع الأوروبي من منظمة الصحة العالمية، الخميس، أنه يرى "مؤشرات مشجعة" لتحسن حيال تفشي كورونا في المنطقة.

كلمات دالّة

#منظمة_الصحة_العالمية, #تفشي, #كورونا
إقرأ أيضاً الوباء يخطف أصحاب الرداء الأبيض.. وفاة 9 أطباء الوباء يخطف أصحاب الرداء الأبيض.. وفاة 9 أطباء 10:38 GMT

آخر الأخبار

إعلانات

الأكثر قراءة

اختيار المحرر