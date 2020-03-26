روسيا تقفل أجواءها.. و"قيود غير مسبوقة" في موسكو

أعلنت روسيا أنها ستعلق كافة الرحلات الدولية اعتباراً من منتصف ليل الخميس الجمعة، وذلك بموجب مرسوم حكومي يتضمن سلسلة تدابير جديدة لمكافحة تفشي فيروس كورونا المستجد.

وفرض المرسوم الذي نشر الخميس، على سلطات الطيران في البلاد تعليق كافة الرحلات العادية والتجارية، يستثنى منها الرحلات الخاصة التي ستجلي المواطنين الروس من الخارج.

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وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين كشف الأربعاء عن إجراءات جديدة للحد من تفشي الفيروس، معلناً توقف العمل الأسبوع القادم لكثير من الموظفين والعاملين في العديد من القطاعات باستثناء الصحة والغذاء، كما حث الناس على البقاء في منازلهم.

"قيود غير مسبوقة"

بدوره أعلن رئيس بلدية موسكو سيرغي سوبيانين عن تدابير إضافية الخميس بينها اغلاق كل المطاعم والمتاجر غير الاساسية اعتبارا من السبت.

وكتب رئيس بلدية العاصمة الروسية على مدونته أنه بين 28 آذار/مارس والخامس من نيسان/ابريل، سيتم إغلاق "المطاعم والحانات والمقاهي" وكذلك "متاجر بيع التجزئة" باستثناء متاجر بيع المواد الغذائية والصيدليات. وأضاف "مع تفهمي لمشاعر سكان موسكو المؤمنين، اوصيهم بالامتناع عن زيارة أماكن العبادة خلال هذه الفترة".

كما أوضح أن "القيود التي فرضت اليوم غير مسبوقة في تاريخ موسكو المعاصر وستحدث اضطرابات عديدة في الحياة اليومية لكل فرد. ولكن، صدقوني، إنها ضرورية للغاية لابطاء تفشي العدوى وتقليص عدد الاصابات".

واعتبارا من اليوم أيضاً، يمنع المسنون الذين يتجاوز عمرهم 65 عاما ومن يعانون أمراضا مزمنة من مغادرة منازلهم.

840 إصابة بكورونا

يذكر أن روسيا أحصت رسميا 840 إصابة بكورونا بينها 546 في موسكو وفق احصاءات نشرت الخميس، ما يعني أن 182 إصابة جديدة سجلت في الساعات ال24 الأخيرة. كما توفي شخصان يحملان الفيروس بعدما نقلا إلى المستشفى في موسكو.

يشار إلى أنه على الرغم من عدم اتخاذ السلطات الروسية قرارا بإغلاق شامل حتى الآن، فإن هذه التدابير الجديدة تندرج في إطار تشديد وسائل تعاملها مع الوباء.