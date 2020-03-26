روسيا تقفل أجواءها.. وتعلق طائراتها بدءا من منتصف الليل

أعلنت روسيا أنها ستعلق كافة الرحلات الدولية اعتباراً من منتصف ليل الخميس الجمعة، وذلك بموجب مرسوم حكومي يتضمن سلسلة تدابير جديدة لمكافحة تفشي فيروس كورونا المستجد.

وفرض المرسوم الذي نشر الخميس، على سلطات الطيران في البلاد تعليق كافة الرحلات العادية والتجارية، يستثنى منها الرحلات الخاصة التي ستجلي المواطنين الروس من الخارج.

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وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين كشف الأربعاء عن إجراءات جديدة للحد من تفشي الفيروس، معلناً توقف العمل الأسبوع القادم لكثير من الموظفين والعاملين في العديد من القطاعات باستثناء الصحة والغذاء، كما حث الناس على البقاء في منازلهم.

بدوره جدد رئيس بلدية موسكو سيرجي سوبيانين مطالبته بضرورة أن تظل جميع أماكن الترفيه في العاصمة مغلقة الأسبوع القادم لاحتواء انتشار فيروس كورونا لكنه قال إن الإجراءات المحددة سيتم الإعلان عنها الخميس.

ونسبت وكالات الأنباء الروسية إلى رئيس البلدية قوله إنه يرى ضرورة أن تظل جميع المطاعم والمقاهي مغلقة وأن يتم فرض قيود على المراكز التجارية والمنتزهات.

يذكر أن روسيا أعلنت أمس وفاة شخصين مسنين في موسكو أثبتت الفحوص أنهما يحملان فيروس كورونا. وقالت مديرية الصحة في مدينة موسكو في بيان إن "مريضين مسنين توفيا في موسكو بعد أن تأكدت إصابتهما بفيروس كورونا" مضيفة أنهما كانا يعانيان من التهاب الرئة ومضاعفات أخرى.

والأسبوع الماضي أعلنت سلطات موسكو الصحية وفاة امرأة ثبتت إصابتها بالفيروس، إلا أنها ذكرت لاحقا أن التشريح أظهر أنها توفيت بسبب جلطة دماغية.

والثلاثاء قالت السلطات ذاتها إن امرأة مسنة توفيت في مستشفى الأمراض المعدية ثبتت إصابتها بالفيروس ولكن سبب الوفاة كان إصابتها المتقدمة بالسرطان.

يشار إلى أن روسيا سجلت 658 حالة إصابة في أنحاء البلاد.