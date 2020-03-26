لكبح كورونا.. الصين تخفض الرحلات الدولية بشكل كبير

أعلنت السلطات الصينية، الخميس، أنها ستخفض بشكل كبير الرحلات الدولية وتحظر على الأجانب الدخول إلى البلاد لوقف تفشي فيروس كورونا المستجد وإعادة إدخاله إلى البلاد.

ولم تبلغ الصين عن أية إصابات محلية جديدة بفيروس كوفيد-19 ليومين متتاليين، لكن المسؤولين أثاروا مخاوف بشأن عدد الحالات المستوردة التي تجاوزت الآن 500 حالة.

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كما ذكرت وزارة الخارجية في بيان لها، أن الأجانب الذين يعيشون في الصين ولديهم تأشيرات سارية وتصاريح إقامة سيمنعون من العودة إلى البلاد بعد منتصف ليل السبت، قائلة إن "تعليق (الدخول) إجراء مؤقت اضطرت الصين لاتخاذه في ضوء حالة تفشي المرض".

إلى ذلك، أوضحت وزارة الشؤون الخارجية أن معظم الإصابات الخمس مئة المستوردة كانت بين صينيين عائدين إلى ديارهم.

وبحسب البيان، سيظل بوسع الدبلوماسيين وطواقم شركات الطيران والسفن الدولية دخول البلاد.

تعديل الرحلات

كما ستحدد الرحلات المغادرة من الصين برحلة واحدة أسبوعياً إلى كل بلد، فيما سيسمح لشركات الطيران الدولية برحلة واحدة أيضاً لكل منها.

وقالت هيئة الطيران المدني الصينية أيضاً إن برنامج الرحلات المعدل سيبدأ العمل به اعتباراً من 29 آذار/مارس.

والإجراء الآخر الذي أعلنته الهيئة، الخميس، هو أن معدل إشغال الطائرات القادمة إلى الصين أو المغادرة منها يجب ألا يتجاوز 75%.

إلى ذلك تم تحويل جميع الرحلات الدولية المتجهة إلى بكين إلى مدن أخرى.

وقد فرضت العديد من المدن الصينية، بما في ذلك بكين وشنغهاي، بالفعل الحجر الصحي الإلزامي لمدة 14 يوماً على جميع الوافدين من الخارج.

وكان من المقرر أن تصل حوالي 1100 رحلة ركاب دولية إلى الصين هذا الأسبوع.