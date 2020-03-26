ميركل وكورونا.. ماذا كشف الفحص الثاني؟

لم يتمكن فيروس كورونا من اختراق السيدة الأقوى في ألمانيا، فقد أتت نتائج الاختبار للمرة الثانية سلبية.

وفي التفاصيل، أعلن مكتب المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل أنها خضعت مجددا لفحص خاص بفيروس كورونا المستجد وجاءت نتيجتها سلبية للمرة الثانية.

وكانت ميركل خضعت للحجر الصحي في منزلها منذ الأحد الماضي بعد علمها بأن طبيبا أعطاها لقاحا قبلها بيومين أصيب بفيروس كورونا المستجد.

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وأوضح مكتب ميركل مساء الأربعاء أن المستشارة البالغة من العمر 65 عاماً والتي جاءت نتيجة فحصها مرتين سلبية ستخضع لفحص إضافي الأسبوع المقبل.

كما أكد شتيفن زايبرت المتحدث باسم ميركل أنها مستمرة في عملها من المنزل، ويتضمن ذلك المشاركة في اجتماعات عن بعد مع قادة العالم.

وكانت ميركل خضعت أيضاً الاثنين، لفحص أول أثبت خلوها من الفيروس، وأنها "بحالة جيدة". وأشارت المستشارية الألمانية الاثنين إلى أن نتائج فحص أول أتت سلبية، وستخضع ميركل لفحوص أخرى لحسم المسألة نهائيا.

يذكر أن المتحدث باسم المستشارة الألمانية كان أوضح مطلع الأسبوع أنها علمت بإصابة الطبيب بعد وقت قصير من المؤتمر الصحفي الذي عقدته الأحد، لإعلان التدابير الجديدة الرامية إلى وقف تفشي الفيروس في البلاد. وأضاف أنها تلقت لقاحا احترازيا الجمعة ضد الإصابة بالمكورات الرئوية.

إلى ذلك، أعلن ببيان موجز في حينه أن "المسؤولة الألمانية قررت عزل نفسها في منزلها. وستخضع للفحص بشكل متكرر خلال الأيام المقبلة، وستقوم بأعمالها المكتبية من المنزل".