83 إصابة كورونا في فلسطين..و2500 حالة في إسرائيل

أعلنت السلطات الفلسطينية، الخميس، تسجيل 10 إصابات كورونا جديدة على أراضيها، حيث بلغ إجمالي الإصابات 83 حالة.

موضوع يهمك ارتفع عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في إسرائيل، الأربعاء، ووصل إلى 2030 حالة.يذكر أن وزير الداخلية الإسرائيلي،... الوباء يتفشى في إسرائيل.. أكثر من ألفي إصابة كورونا العرب و العالم

وكان الناطق باسم الحكومة الفلسطينية إبراهيم ملحم قد أكد، الأربعاء، تسجيل أول حالة وفاة في فلسطين بفيروس كورونا.

وأعلنت السلطة الفلسطينية حالة الطوارئ في الأراضي الفلسطينية، وإجراءات شملت تعطيل الدراسة في كافة المدارس والجامعات لمدة شهر، وإغلاق المطاعم والمقاهي والصالات الرياضية وقاعات الأفراح والأماكن العامة.

وأغلقت المساجد والكنائس في مدينة بيت لحم ضمن هذه الإجراءات الاحترازية، التي شملت عزل المدينة عن بقية أنحاء الضفة.

كما أغلقت السلطة معبر الكرامة الذي يربط الأراضي الفلسطينية بالأردن.

2500 مصاب في إسرائيل

في السياق أيضا، أعلنت السلطات الإسرائيلية الخميس، تسجيل 126 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" منذ ليل الأربعاء، لترتفع حصيلة المرضى بذلك إلى 2.5 ألف شخص تقريبا.

وأكدت وزارة الصحة أن عدد المصابين بالوباء في البلاد بلغ 2495 شخصا، لا يزال 41 منهم في حالة خطرة.

كما أشارت إلى أن 66 مواطنا قد تعافوا بالكامل من الفيروس، فيما لا تزال حصيلة الضحايا على مستوى خمس حالات وفاة.

ولفتت إلى أن السلطات أجرت خلال الساعات الـ24 الماضية 5240 فحصا طبيا، مضيفة أن نحو 59.5 ألف يخضعون حاليا للحجر الصحي المنزلي كإجراء احترازي.

يذكر أن وزير الداخلية الإسرائيلي، جلعاد إردان، كان أعلن، الاثنين، أن الحكومة الإسرائيلية ستقرر قريباً فرض حظر التجول في تل أبيب بعد تفشى فيروس كورونا الجديد.

وأضاف إردان في تصريحات صحافية نقلتها هيئة الإذاعة والبث التلفزيوني في إسرائيل، أنه في حال وصول عدد الإصابات إلى 1000 فإنه سيتم اتخاذ قرارات جديدة من قبل الحكومة الإسرائيلية.

كما من المتوقع أن يتم تقسيم إسرائيل إلى مربعات، وستكلف الشرطة والجيش بفحص المتواجدين في الخارج، بحسب كلام الوزير الذي شدد في الوقت نفسه على عدم وجود بديل لحظر التجوال.