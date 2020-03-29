ارتفاع إصابات كورونا في فرنسا إلى 37575

سجّلت فرنسا 319 وفاة جديدة جراء فيروس كورونا المستجد في الساعات الأربع والعشرين الأخيرة، ما يرفع الحصيلة الإجمالية للوفيات إلى 2314 منذ بدء الجائحة، وفق أرقام نُشرت السبت على الموقع الإلكتروني للحكومة الفرنسية.

وبهذه الأرقام ترتفع حصيلة الإصابات المؤكدة بكوفيد-19 في فرنسا إلى 37,575، علما أن 17,620 مصابا يتلقون العلاج في المستشفيات (أي بزيادة 1,888 حالة استشفاء) بينهم 4,273 في العناية المشددة.

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وتقتصر الأرقام المعلنة على المرضى المتوفين في المستشفيات، ويتعذّر في الوقت الراهن تحديد الرقم الفعلي للوفيات.

وأعدّت السلطات في نهاية الأسبوع منظومة مراقبة جديدة ستمكّنها اعتبارا من الأسبوع المقبل من إعطاء أرقام الوفيات في دور إيواء المسنين.

وبحسب مدير عام وزارة الصحة، ارتفع الأسبوع الماضي معدّل الوفيات في البلاد 6 بالمئة، إلا أن هذا الرقم ينطوي على فوارق كبيرة بين المناطق التي تأثرت بشكل متفاوت بتفشي الفيروس.

وفرضت السلطات الفرنسية عزلا تاما لمدة أسبوعين للحد من تفشي الفيروس دخل حيّز التنفيذ في 17 آذار/مارس، ومدّدته حتى 15 نيسان/أبريل.