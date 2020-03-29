إصابات كورونا في هولندا تتخطى 10 آلاف.. والوفيات تتباطأ

قالت السلطات الصحية في هولندا الأحد إن عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا تخطى العشرة آلاف وأضافت أن وتيرة الزيادة في الوفيات ومن يحتاجون لرعاية طبية في المستشفى أظهرت مؤشرات على التباطؤ.



وقال المعهد الوطني للصحة في هولندا في تقريره اليومي إن عدد الإصابات المؤكدة زاد 1104 حالات أو 11 بالمئة ليصل إلى 10866 بينما توفي 132 شخصا آخرين بما يرفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 771.

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وأضاف "كما في الأيام السابقة، يستمر تراجع عدد من دخلوا المستشفيات وعدد الوفيات بوتيرة أسرع مما كان سيحدث دون الإجراءات المطبقة".





لكن المعهد أشار إلى أن السلطات الصحية لا تطبق الاختبارات إلا على من ظهرت عليهم أعراض شديدة أو العاملين في القطاع الصحي وبالتالي فإن العدد الحقيقي للإصابات أكبر بكثير على الأرجح.



وأمرت الحكومة الهولندية بإجراءات لضمان التباعد الاجتماعي وأغلقت المدارس وأغلب الشركات وحظرت التجمعات العامة منذ منتصف مارس/آذار.

يذكر أن وباء كوفيد-19 أودى بحياة 31 ألفاً و412 شخصاً في العالم منذ ظهوره في كانون الأول/ديسمبر في الصين، بحسب حصيلة أعدتها فرانس برس الأحد عند الساعة 10,00 بتوقيت غرينتش استناداً إلى مصادر رسمية.

وتأكدت رسمياً إصابة أكثر من 667 ألفاً و90 شخصاً في 183 دولة وإقليماً. غير أنّ هذه الحصيلة لا تعكس سوى جزء من الحصيلة الحقيقية، لأن عدداً كبيراً من الدول لا يجري فحوصاً إلا للحالات التي تستوجب النقل إلى المستشفيات. وتماثل إلى الشفاء 134 ألفاً و700 شخص على الأقل حتى اليوم.

وتعدّ إيطاليا التي سجلت الإصابة الأولى في شباط/فبراير، الدولة الأكثر تأثراً لناحية عدد الوفيات بتسجيلها 10 آلاف و23 وفاة من أصل 92 ألفاً و472 إصابة. وشفي 12 ألفاً و384 شخصاً، وفق السلطات الإيطالية.