كورونا يهاجم موسكو.. وسكان العاصمة الروسية في واد آخر

حذر سيرغي سوبيانين، رئيس بلدية موسكو، الأحد، من دخول تفشي فيروس كورونا في مرحلة جديدة، مع تجاوز إجمالي حالات الإصابة في العاصمة الروسية 1000 حالة، واستمرار كثير من سكان المدينة في الخروج رغم مناشدتهم البقاء بالمنازل.

وأغلقت السلطات في موسكو، وهي أكثر مناطق روسيا تضررا بالفيروس، المحال التجارية وأماكن الترفيه بدءا من السبت، وحثت سكان المدينة على البقاء بالمنازل خلال أسبوع تعطيل العمل، الذي أعلنه الرئيس فلاديمير بوتين.

وقال سوبيانين، عبر موقعه على الإنترنت إن ما لا يقل عن 52 ألفا خرجوا إلى حدائق المدينة يوم السبت، وقام كثير من المسنين برحلات طويلة عبر شبكة النقل العام الواسعة بالمدينة.

موضوع يهمك أعلنت السلطات البحرينية، الأحد، عن وصول رعاياها العالقين في قطر والقادمين من إيران.وكان مركز الاتصال الوطني أفاد بترتيب... وصول البحرينيين العالقين في قطر والقادمين من إيران الخليج العربي

وتابع سوبيانين: "الوضع المتعلق بانتشار فيروس كورونا دخل مرحلة جديدة. سجلت موسكو بالفعل أكثر من 1000 حالة إصابة بالمرض. ليس هناك أحد آمن".

وارتفع الإحصاء الرسمي لحالات الإصابة المؤكدة بالفيروس في روسيا 270 خلال 24 ساعة مما رفع الإجمالي إلى 1534 حالة. وتوفي 9 أشخاص بسبب الفيروس بينهم 7 في موسكو.

والسبت أعلنت الحكومة الروسية، قرار إغلاق حدودها ابتداء من 30 مارس/آذار الحالي في محاولة للحد من تفشي فيروس كورونا.

وقالت الحكومة إن هذا الإجراء سيدخل حيز التنفيذ في جميع نقاط تفتيش السيارات والسكك الحديدية والمشاة وسيطبق على الحدود البحرية الروسية. ويستثني القرار الدبلوماسيين الروس وسائقي الشاحنات.

وكانت روسيا قد علّقت مؤخراً جميع الرحلات الجوية الدولية، فيما لا يزال عدد حالات الإصابة بكورونا هناك أقل بكثير من عدة بلدان أوروبية.

والجمعة، أكد الكرملين اكتشاف حالة إصابة بفيروس كورونا في إدارة الرئيس بوتين. وذكرت الرئاسة الروسية أن الموظف المصاب لم يخالط الرئيس.