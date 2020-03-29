كوريا الجنوبية تواجه كورونا بحجر صحي على كل الوافدين

أعلن رئيس وزراء كوريا الجنوبية الأحد أن كل شخص يصل إلى البلاد من الخارج سيخضع للحجر الصحي لأسبوعين لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد.

وأكدت المراكز الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها الأحد أن كوريا الجنوبية سجلت 105 إصابات جديدة بالفيروس حتى السبت، وبذلك يصل إجمالي الحالات إلى 9583.

وقالت المراكز إن من بين الحالات الجديدة، كان هناك 41 وصلوا من الخارج، بينهم 40 مواطنا من كوريا الجنوبية وأجنبي واحد.

وأوضح رئيس الوزراء تشونج سي-كيون في اجتماع حكومي أن الحجز الصحي الإلزامي الجديد لجميع الوافدين سيدخل حيز التنفيذ في أول إبريل/نيسان.

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وأضاف "من أجل منع الدخول بشكل فعال لأغراض غير مهمة مثل السياحة، سنقوم بتوسيع إجراء الحجر الإلزامي ليشمل جميع الأجانب القادمين لفترات قصيرة أيضا".



وستطبق هذه السياسة على المواطنين الكوريين الجنوبيين العائدين من الخارج أيضا.

يذكر أن الفيروس الذي اعتبرته منظمة الصحة العالمية أسوأ أزمة صحية تواجه العالم، سجل في أحدث إحصاء له مساء السبت، 30003 حالة وفاة على الأقل، أكثر من ثلثيها في أوروبا (21334)، بحسب ما أفادت مصادر طبية رسمية لوكالة فرانس برس.

وإيطاليا هي أكثر الدول تضرراً من المرض، الذي يسببه فيروس كورونا، والمعروف بـ كوفيد - 19، بـ 10023 وفاة، تليها إسبانيا 5690 والصين 3295.

وسجل فيروس كورونا رسميا 640.778 إصابة على الأقل حول العالم منذ ديسمبر/كانون الأول وحتى الآن.