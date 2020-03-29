من عزلته.. وزير صحة بريطانيا: سندعم محاربي كورونا بأي ثمن

من "عزلته"، وجه وزير الصحة البريطاني مات هانكوك رسالة شكر للطاقم الطبي في البلاد لوقوفه في الصف الأمامي في محاربة فيروس كورونا، مع ما يستلزمه من مخاطر وجهد وتضحيات.

READ my open letter to all my brilliant colleagues in social care. Thank you for such vital work tackling #coronavirus. We will do whatever it takes to help you in these difficult times. https://t.co/Jci9dR92OG — Matt Hancock (@MattHancock) March 29, 2020

وفي رسالة مؤثرة وجهها للطاقم الطبي في البلاد، قال: "كانت الأسابيع القليلة الماضية صعبة بالنسبة لنا جميعا. أنا مدرك تمامًا أنكم في الخط الأمامي في هذه الظروف الصعبة".

وجدد شكره لهم على كل التضحيات التي يقدمونها، والعمل المستمر لمكافحة هذا الفيروس وعلاج المصابين. وشكرهم مقدما على ما بذلوه وسيبذلوه في الأسابيع وحتى الأشهر المقبلة، حيث "سنواجه أوقاتًا أكثر صعوبة في المستقبل".

وأضاف أنه يتفهم مشاعر الفريق الطبي لجهة قلقه من التعامل مع ضحايا كورونا، وكيفية حماية المحيطين به من أي خطر أو عدوى قد ينقلها لهم.

وفي وقت سابق، أعلن وزير الصحة أن الحكومة البريطانية تقوم بفحص ما لا يقل عم 10 آلاف شخص في اليوم الواحد لمعرفة ما إذا كانوا مصابين بكورونا.

Thanks for all the good wishes since I was diagnosed yesterday with #coronavirus. Thankfully my symptoms are mild - so now I'm driving forward the effort from home. #StayHomeSaveLives pic.twitter.com/nRRru8vYfi — Matt Hancock (@MattHancock) March 28, 2020

وكان مات هانكوك، أعلن الجمعة، إصابته بفيروس كورونا، وذلك بعد ساعات على كشف رئيس وزراء بلاده بوريس جونسون، عن إصابته بالفيروس أيضا.

"عزلت نفسي"

وقال هانكوك، في فيديو مصور نشره عبر حسابه على تويتر: "ثبتت إصابتي بكورونا، ولحسن الحظ أعراضي خفيفة وأعمل من المنزل وعزلت نفسي".

"البلاد سائرة نحو الأسوأ"

مع وصول عدد الوفيات بفيروس كورونا في بريطانيا إلى أكثر من ألف، حذّر رئيس الوزراء بوريس جونسون من جهته من أنّ بلاده ستّتجه نحو الأسوأ بالنسبة إلى انتشار الوباء، قبل أن تبدأ مرحلة الانفراج، وذلك بعد تسجيل 260 وفاة في يوم واحد السبت.

وأطلق الزعيم المحافظ الذي أصيب بالفيروس هذا الأسبوع، التحذيرَ في منشور وزّع على كلّ المنازل في بريطانيا لحضّ السكّان على المساعدة في الحدّ من انتشار الفيروس من خلال اتّباعهم الإرشادات.