292 وفاة بكورونا في فرنسا خلال 24 ساعة

أحصيت 292 وفاة إضافية بفيروس كورونا المستجد في فرنسا خلال 24 ساعة، ما يرفع الحصيلة الإجمالية للوفيات في هذا البلد إلى 2606، وفق ما أعلن المدير العام للصحة جيروم سالومون الأحد.

وبحسب الحصيلة الجديدة، فإن 19 ألفاً و354 مصاباً موجودون في المستشفيات، بينهم 4632 في قسم الإنعاش، في حين تمكن 7 آلاف و132 مريضاً من العودة إلى منازلهم.

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كما أوضح سالومون أن "359 مصاباً أدخلوا الإنعاش اليوم. إنه العنصر الأكثر أهمية لأنه يعكس دينامية الوباء"، مضيفاً: "لو تم احترام إجراءات العزل لكنا شهدنا تراجعاً في عدد الأشخاص الذين ينقلون إلى الإنعاش بحلول نهاية الأسبوع".

و34% من هؤلاء تتجاوز أعمارهم ستين عاماً، في حين أن ستين شخصاً في الإنعاش تقل أعمارهم عن ثلاثين عاماً.

ولا يشمل عدد الوفيات المعلن سوى من قضوا في المستشفيات، ما يعني أن العدد الفعلي لا يزال غير معلوم.

إلى ذلك أعلنت السلطات تمديد الإغلاق العام الذي أعلن في 17 آذار/مارس، أسبوعين إضافيين على الأقل حتى 15 نيسان/أبريل، في محاولة لكبح انتشار الفيروس.