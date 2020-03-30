رغم فراره من الحكومة.. الفيروس يطارد مستشار جونسون

أفاد مراسل "العربية"، الاثنين، أن كبير مستشاري رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، يعزل نفسه بعد تسجيل عوارض طفيفة لفيروس كورونا.

وأكد متحدث باسم مقر رئاسة الوزراء في داونينج ستريت أن دومينيك كامينجز، ظهرت عليه أعراض شبيهة بالإصابة بكوفيد-19 في مطلع الأسبوع وعزل نفسه.

وفي وقت سابق رصدت الكاميرات، كامينجز، وهو يغادر مقر رئاسة الحكومة مسرعاً بعد إعلان رئيس الحكومة البريطانية عن إصابته بالوباء.

موضوع يهمك غادر دومينيك كامينجز، كبير مستشاري جونسون مقر رئاسة الحكومة مسرعاً بعد إعلان رئيس الحكومة البريطانية عن إصابته بفيروس... بعد إعلان جونسون إصابته بكورونا.. شاهد مستشاره يفر مهرولاً من مكتبه فيروس كورونا

وكان جونسون، قد أعلن يوم الجمعة، إصابته بفيروس كورونا، وبعد ذلك بأقل من ساعتين، أعلن وزير الصحة البريطاني مات هانكوك كذلك إصابته بكورونا، وقام بعزل نفسه في المنزل. وكان جونسون قد التقى ملكة بريطانيا آخر مرة في 11 مارس/آذار الجاري.

وقال جونسون في مقطع فيديو: "على مدى الـ24 ساعة الماضية، عانيت من أعراض طفيفة. وجاءت نتيجة فحص كورونا إيجابية". وتضمنت أعراض جونسون ارتفاع درجة الحرارة وكحة مستمرة.

وأضاف: "أخضع للعزل الذاتي الآن، لكنني سأواصل قيادة الحكومة عبر دائرة تلفزيونية لمكافحة هذا الفيروس".

والتقى جونسون شخصياً بعض كبار الوزراء والمسؤولين، وظهر في مؤتمرات صحافية إلى جانب كبار مستشاريه الطبيين والعلميين.

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، أعلن الأمير تشارلز، ولي العهد البريطاني، أنه مصاب بالفيروس.

وقال مسؤولون أمس الأحد إن البيانات تشير إلى وفاة 1228 شخصا بالفيروس في بريطانيا، وحتى الساعة الثامنة بتوقيت جرينتش، كانت الاختبارات قد شملت 127737 فردا في البلاد تأكدت إصابة 19522 شخصا منهم بالفيروس وجاءت نتائج فحص 108215 شخصا سلبية.