الأردن يخلي المسافرين المعزولين.. وحجر ثان ينتظرهم!

بدأت السلطات الأردنية الاثنين إخلاء نحو خمسة آلاف شخص من فنادق عدة بعدما خضعوا لدى دخولهم المملكة لحجر صحي إلزامي مدة أسبوعين للتأكد من خلوهم من فيروس كورونا المستجد.

وشرعت السلطات منذ ساعات الصباح الباكر بإخلاء المحجور عليهم من فنادق في عمان ومنطقة البحر الميت، خضعوا فيها لحجر صحي إجباري لدى وصولهم الأردن قبل أسبوعين، وسط إجراءات مشددة.

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حجر آخر

وسيتم نقل هؤلاء على مراحل بواسطة سيارات تتبع التطبيقات الذكية وعلى نفقة الحكومة إلى منازلهم على أن يخضعوا لحجر منزلي آخر وقائي يمتد لأسبوعين.

ووزع الجيش الورود على من كانوا في الحجر الصحي لدى مغادرتهم الفنادق، وفق ما أفاد مصورو فرانس برس.

إرشادات للمحجورين في المنازل

من جهته، أوضح الناطق باسم اللجنة الوطنية للأوبئة نذير عبيدات في تصريحات للتلفزيون الرسمي أن "الحجر المنزلي يتطلب التباعد وعدم التلامس مع الآخرين وغسل اليدين والتقيد بالتعليمات عبر توقيعهم تعهدا شخصيا".

وبحسب عبيدات أعطي "الأشخاص نشرات وإرشادات واضحة فيما يتعلق بتصرفاتهم وسلوكهم وما يطلب منهم أثناء الحجر المنزلي"، وستتم متابعتهم من قبل السلطات.

يذكر أن الحكومة الأردنية أعلنت في 17 آذار/مارس الحالي تفعيل "قانون الدفاع" لحالات الطوارئ ضمن إجراءات الحدّ من انتشار الفيروس.

كما قررت تعطيل القطاعين العام والخاص باستثناء الخدمات الصحية لأسبوعين تم تمديدهما، بينما انتشر الجيش لمكافحة الفيروس في بلد سجلت فيه إلى الآن ثلاث حالات وفاة و259 إصابة شفيت 18 منها.

إلى ذلك، فرضت السلطات حظر التجول في 21 من الشهر الحالي وحتى إشعار آخر في إطار إجراءات اتخذتها لمواجهة كورونا.

كما دعت الحكومة المواطنين إلى عدم الخروج من المنازل إلا للضرورة القصوى، ومنعت التجمع لأكثر من 10 أشخاص. كما منعت التنقل بين المحافظات.

إلى ذلك، أوقفت عمان الرحلات الجوية من وإلى المملكة وعلقت دوام المدارس والفعاليات الرياضية والصلاة في المساجد والكنائس والتجمعات ومجالس العزاء وأغلقت صالات السينما والمطاعم.