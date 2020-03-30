بريطانيا: صواريخ الحوثي على السعودية تهدد السلام

أكد دومينك راب، وزير الخارجية البريطاني، الاثنين، أن بلاده تدين إطلاق الحوثيين صواريخ تجاه الرياض وجازان، يوم السبت الماضي، وقال "إن هذا يهدد المناطق المدنية وجهود السلام".

وأضاف على حسابه في تويتر "يجب على الحوثيين التعاطي بشكل بناء مع جهود المبعوث الأممي إلى اليمن".

The UK condemns Saturday’s Houthi missile attacks on Riyadh and Jazan, which threatened civilian areas & peace efforts. The Houthis must engage constructively with the UN Special Envoy @OSE_Yemen https://t.co/65QMKhLg9C — Dominic Raab (@DominicRaab) March 30, 2020

وكانت قوات التحالف العربي قد أعلنت في ساعة مبكرة فجر الأحد اعتراض وتدمير صاروخين باليستيين أطلقتهما ميليشيا الحوثي باتجاه مدينتي "الرياض" و"جازان"، فيما أعلن الدفاع المدني إصابة مدنيين اثنين بإصابات طفيفة جراء الشظايا الناتجة عن تدمير أحد الصاروخين في سماء الرياض.

وكان الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي دان أمس الأحد إطلاق الميليشيات الحوثية صاروخين باليستيين باتجاه السعودية.

وقال الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف "هذا الاعتداء الإرهابي لا يستهدف أمن المملكة العربية السعودية فحسب، وإنما أمن منطقة الخليج واستقرارها".

إلى ذلك، دان البرلمان العربي إطلاق ميليشيا الحوثي الانقلابية صاروخين باليستيين على مدينتي الرياض وجازان بالسعودية، مطالباً الأمم المتحدة بوقف هذه الأعمال العدوانية الجبانة.

موضوع يهمك كشف رئیس جامعة غناباد للعلوم الطبية في إقليم خراسان شمال شرقي إيران، أن رضيعاً عمره 35 يوماً، أثبتت الفحوص أنه مصاب... أصغر مصابي كورونا بالعالم.. رضيع إيراني بـ 35 يوماً إيران

كما عبرت الإمارات عن إدانتها بشدة محاولات ميليشيا الحوثي استهداف مناطق مدنية في الرياض وجازان.

وأكدت أن أمن دولة الإمارات وأمن السعودية كل لا يتجزأ و أن أي تهديد أو خطر يواجه المملكة تعتبره الدولة تهديدا لمنظومة الأمن والاستقرار في الإمارات.

كما دانت البحرين والكويت "الجريمة النكراء"، مؤكدة أن هذا الاعتداء الجبان لا يستهدف أمن المملكة وسلامة شعبها فقط، وإنما أمن منطقة الخليج واستقرارها.