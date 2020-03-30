كورونا يصل مستشارة نتنياهو.. والأخير في الحجر

مع ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا في إسرائيل إلى 4247 من بينهم 74 في حال خطيرة بزيارة 17% عن السابق، أعلن مسؤولون إسرائيليون الاثنين أن الاختبارات أكدت إصابة مستشارة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالفيروس المستجد.

وأفاد مكتب نتنياهو لوكالة فرانس برس أن رئيس الوزراء الإسرائيلي وضع قيد الحجر الصحي الاحترازي هو وموظفيه.

في حين أكد مراسل العربية/الحدث أن نتنياهو سيخضع مجدداً لاختبار كورونا، بعد أن خضع لفحص أول كإجراء احترازي في 15 مارس وجاءت نتيجته سلبية

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وتطلب وزارة الصحة بشكل عام من كل من خالطوا شخصا تأكدت إصابته عن قرب العزل الذاتي لمدة 14 يوما واحتمال الخضوع لفحص كورونا.

كانت في جلسة حضرها نتنياهو

إلى ذلك، ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن المستشارة كانت في جلسة برلمانية الأسبوع الماضي حضرها نتنياهو ونواب من المعارضة يحاول أن يشكل معهم حكومة طوارئ ائتلافية للمساعدة في مواجهة أزمة كورونا.

وسجلت إسرائيل 4247 حالة إصابة و15 وفاة بالمرض الأحد. في حين حذرت وزارة الصحة من أن عدد الوفيات قد يصل في النهاية للآلاف.

وكان من المقرر أن يجتمع نتنياهو الاثنين بالمسؤولين لمناقشة مقترح بفرض تقييد الحركة في بعض مناطق البلاد.