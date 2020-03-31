الموت يخيم على فرنسا.. وفاة 499 بيوم

أعلنت السلطات الصحية في فرنسا تسجيل 499 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا الثلاثاء ليصبح إجمالي عدد الوفيات 3523، في ارتفاع بنسبة 17% خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

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وقال مدير وكالة الصحة العامة، جيروم سالومون، في مؤتمر صحافي، إن عدد حالات الإصابة ارتفع إلى 52128 بزيادة 17% (أي 7578 إصابة جديدة) خلال 24 ساعة، ربما بسبب حقيقة أن فرنسا زادت من الاختبارات.

كما أضاف سالومون أن 5565 شخصاً في حالة خطيرة وبحاجة لأجهزة تنفس بزيادة 9% عن يوم الاثنين، وهو معدل زيادة أبطأ بشكل طفيف بالمقارنة مع اليوم السابق.

وكان هذا ثالث يوم على التوالي تتسارع فيه وتيرة الوفيات في فرنسا التي تشهد ثالث أسبوع من إجراءات الإغلاق العام في محاولة لإبطاء انتشار الوباء.

إلى ذلك تشمل الحصيلة اليومية التي تعلنها الحكومة من يموتون في المستشفيات فحسب، لكن السلطات تقول إنها ستكون قادرة قريباً على جمع بيانات عن الوفيات في دور المسنين، ما سيؤدي على الأرجح إلى زيادة كبيرة في الوفيات المسجلة.

أعلن مدير عام الشؤون الصحية في فرنسا جيروم سالومون، الثلاثاء، وفاة 499 شخصاً بسبب فيروس كورونا المستجد بمستشفيات البلاد في الساعات الـ24 الماضية، في ارتفاع قياسي منذ بدء انتشار الوباء، ما يرفع الحصيلة الإجمالية إلى 3523 وفاة.