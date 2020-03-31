بعد نتنياهو.. رئيس أركان الجيش الإسرائيلي في الحجر

أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، على تويتر، الثلاثاء، أن رئيس الأركان، أفيف كوخافي، سيخضع للحجر الصحي بمكتبه حتى نهاية الأسبوع بعد حضوره اجتماعاً قبل 10 أيام والتأكد اليوم من إصابة أحد القادة المشاركين بفيروس كورونا.

وقال أدرعي إن كوخافي في صحة جيدة، ولا توجد أي أعراض للمرض، وسيتم فحصه اليوم الثلاثاء.

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يذكر أن متحدثاً باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، كان أفاد بأن الفحوص أثبتت، الاثنين، عدم إصابة نتنياهو بالفيروس بعد التأكد من إصابة مساعدة له لشؤون البرلمان، لافتاً إلى أنه سيبقى في عزل.

كما أضاف المتحدث أوفير جندلمان على تويتر: "الفحوص الطبية التي أجريت لرئيس الوزراء نتنياهو وأفراد أسرته والموظفين أثبتت عدم إصابتهم بفيروس كورونا".

وقال مسؤول إسرائيلي، إن نتنياهو ملتزم بالنصيحة الطبية، ويعقد أغلب اجتماعاته عبر الاتصال المرئي.

إلى ذلك ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، أن المستشارة كانت في جلسة برلمانية الأسبوع الماضي حضرها نتنياهو ونواب من المعارضة يحاول أن يشكل معهم حكومة طوارئ ائتلافية للمساعدة في مواجهة أزمة كورونا.

يشار إلى أن وزارة الصحة تطلب بشكل عام من كل من خالطوا عن قرب شخصاً تأكدت إصابته أو حامل للمرض العزل الذاتي لمدة 14 يوماً. وسجلت إسرائيل 4695 حالة إصابة و18 وفاة بالوباء.