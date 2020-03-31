على خطى ميركل.. بوتين اجتمع بطبيب مصاب بكورونا

في حين قررت المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، أن تضع نفسها في الحجر الصحي بعدما خالطت طبيبا لأخذ لقاح، تبين لاحقاً أنه مصاب بالفيروس، أعلن التلفزيون الرسمي الروسي أن رئيس أطباء مستشفى موسكو الرئيسي لمعالجة المصابين بكورونا، الذي التقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الأسبوع الماضي، أصيب بالوباء، وفق ما ذكره المستشفى.

بدوره، سارع المتحدث باسم الكرملين إلى التأكيد على أن الرئيس الروسي يجري فحوصاً مخبرية دورية و"كلها طبيعية".

موضوع يهمك دخلت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل الحجر الصحي، الأحد، بعد علمها بإصابة طبيب قدم لها لقاحاً، بفيروس كورونا... ميركل في الحجر الصحي بعد إصابة طبيبها بكورونا فيروس كورونا

وأوردت وكالة إنترفاكس أن بوتين التقى قبل أسبوع دينيس بروتسنكو، رئيس أطباء مستشفى موسكو الرئيسي لمعالجة المصابين بفيروس كورونا.

وفي روسيا، سجلت 500 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا الثلاثاء، في أكبر ارتفاع للحالات منذ بداية تفشي الفيروس، ما يرفع إجمالي عدد الحالات في البلاد إلى 2337 حالة.

وفرضت سلطات العاصمة موسكو، حالة الإغلاق منذ أمس الاثنين، حيث أغلقت معظم الشركات أبوابها ولم يُسمح للسكان بمغادرة منازلهم باستثناء التسوق للبقالة أو شراء الأدوية أو إخراج القمامة. وأعلنت أكثر من 30 منطقة روسية حالة إغلاق مماثلة.

كما تبنى مجلس الدوما الروسي، اليوم الثلاثاء، قانوناً يسمح لمجلس الوزراء بإعلان حالة الطوارئ.