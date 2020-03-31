117 مصاباً بكورونا في فلسطين.. ووفاة 18 في إسرائيل

أفاد مراسل "العربية"، الثلاثاء، بارتفاع عدد الوفيات جراء فيروس كورونا إلى 18 في إسرائيل، في حين بلغ عدد ارتفاع عدد المصابين 4831 من بينهم 83 في حال خطيرة، و90 في حال متوسطة، و161 تماثلوا للشفاء.

أما في رام الله وغزة فتم تسجيل إصابتين جديدتين، ما يرفع إجمالي الإصابات إلى"117". وأعلن المتحدث الرسمي باسم الحكومة إبراهيم ملحم، في بيان الثلاثاء، تسجيل إصابتين جديدتين في رام الله وغزة، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات في فلسطين إلى 117 إصابة، بينما لم يتسنّ لوزارة الصحة الاطلاع على أعداد المصابين في مدينة القدس المحتلة.

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كما أفاد المتحدث بأن الإصابة في رام الله تعود لعامل عشريني عائد من العمل في إسرائيل طَلب أخذ عينات منه للفحص، قبل أن تُظهر النتائج إصابته بالمرض، وتم نقله للحجر الصحي في فندق الكرمل بالمدينة، بينما تعود الإصابة الثانية لمواطن خمسيني عاد إلى القطاع عبر معبر رفح الأسبوع الماضي، وقد تم نقله مباشرة للحجر الصحي في "فندق البلوبيتش" في مدينة غزة.

إلى ذلك، أظهرت نتائج 150 عينة أخذت من مشتبه بمخالطتهم لمصابين في مدينة الخليل، صدرت مساء أمس، عدم إصابتهم بالمرض، بينما طُلب من أصحاب تلك العينات البقاء في الحجر المنزلي لمدة أربعة عشر يوما حفاظا على سلامتهم.