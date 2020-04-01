بوتين يعلن إبريل عطلة مدفوعة الراتب لمحاصرة كورونا

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الخميس، شهر إبريل/نيسان عطلة مدفوعة الراتب لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وقال بوتين في خطاب متلفز: "قرّرت تمديد نظام أيام العطل حتى 30 إبريل ضمنا"، مضيفا أن هذا التدبير المعمول به منذ 28 مارس/آذار "سمح بكسب الوقت".

وسيتعين على المناطق الروسية تحديد المؤسسات التي سيُسمح لها بالعمل وسبل العزل التي ستفرضها على سكانها.

والأسبوع الماضي، أكد بوتين أن روسيا قادرة على القضاء على فيروس كورونا في أقل من 3 أشهر.

وقال بوتين في تصريح خلال لقاء مع رجال أعمال إن "بعض الدول تقول إن الحرب مع (فيروس كورونا) ستكون طويلة جداً"، إلا أنه أعرب عن أمله بأن تخرج روسيا من هذه الأزمة في غضون شهرين إلى 3 أشهر. وطمأن مواطنيه: "سنخرج بالتأكيد" من هذه الأزمة.

وكان بوتين قد شدد على ضرورة أن تكون التدابير المتخذة لمكافحة فيروس كورونا صارمة وفعالة، مشيراً إلى أن ذلك سيساهم في التخلص من الفيروس بشكل أسرع.

وفي سياق الأزمة، أرسلت روسيا طائرة محملة بالمساعدات والإمدادات الطبية إلى الولايات المتحدة وسط تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد.

وذكرت وزارة الدفاع الروسية أن طائرة عسكرية أقلعت من موسكو في ساعة مبكرة من صباح الأربعاء في طريقها إلى الولايات المتحدة.

В Штаты из России с медицинским грузом на борту отправился самолёт ВКС РФ Ан-124-100 "Руслан"



Из России, НО БЕЗ слогана "Из России с любовью"... pic.twitter.com/K0wc6518hu — Политдилетант (@5dinik) April 1, 2020

وأظهرت لقطات بثتها وزارة الدفاع الروسية، صناديق بها معدات طبية داخل طائرة "أنتونوف إيه إن -125" في قاعدة تشكالوفسكي الجوية بموسكو.

وجاء ذلك عقب مكالمة هاتفية بين الرئيس الروسي بوتين، والأميركي دونالد ترمب، الاثنين، حيث ناقش الزعيمان التعاون في مكافحة جائحة فيروس كورونا المستجد.

وقال الكرملين في بيان، إن المكالمة جرت بمبادرة من واشنطن. وقال ديمتري بيسكوف، المتحدث باسم الكرملين، إن ترمب قبل مساعدة روسيا "بامتنان".

ونقلت وكالة أنباء "انترفاكس" عن بيسكوف قوله: "بتقديم المساعدة للأميركيين، يعتقد الرئيس (بوتين) أنه عندما تتسارع وتيرة الإنتاج الأميركي للمعدات والمواد الطبية، فسيكون بإمكانهم الرد بالمثل إذا كان ذلك ضروريا".