مع زيادة الإصابات بكورونا.. اليابان على شفا حالة الطوارئ

قال وزير الاقتصاد الياباني ياسوتوشي نيشيمورا، الأربعاء، إن الحكومة اليابانية ستعقد اجتماعا اعتياديا للخبراء بشأن جائحة فيروس كورونا وذلك للاضطلاع على أحدث التطورات الخاصة بالعدوى.

وقال أيضا إن اليابان لم تصل بعد إلى مرحلة إعلان حالة الطوارئ، نافيا تكهنات بأن العزل التام على طوكيو بات وشيكا.

يأتي ذلك فيما قال يوشيهيدي سوجا، كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني، الأربعاء، إن اليابان لا تزال على شفا حالة الطوارئ مع تزايد حالات الإصابة بفيروس كورونا في البلاد.

وأضاف سوجا للصحافيين أن السيطرة على الفيروس تحتل الأولوية لدى الحكومة التي ستفعل "كل ما هو ضروري" للحد من التأثير على الاقتصاد بعد أن أظهر استطلاع للرأي العام حالة من التشاؤم بين المؤسسات الصناعية بسبب الفيروس.

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والاثنين، أعلن يوشيرو موري رئيس اللجنة المنظمة لدورة الألعاب الأولمبية المؤجلة المقررة في العاصمة اليابانية طوكيو أن الدورة ستقام بين 23 يوليو والثامن من أغسطس من العام المقبل.

وجاء ذلك بناء على اتفاق حسم اليوم بين اللجنة الأولمبية الدولية واللجنة المنظمة لأولمبياد طوكيو الذي كان مقررا هذا العام، لكن تقرر في وقت سابق تأجيله إلى العام المقبل، في ظل أزمة انتشار وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).