إرجاء قمة المناخ العالمية المقررة في نوفمبر بسبب كورونا

أعلنت الحكومة البريطانية مساء الأربعاء أنّ قمّة الأمم المتّحدة للعمل المناخي "كوب-26" التي كان مقرّراً عقدها في تشرين الثاني/نوفمبر في مدينة غلاسكو الاسكتلندية أرجئت إلى موعد سيعلن عنه لاحقاً وذلك بسبب وباء كورونا " كوفيد- "19.

وقالت الحكومة في بيان إنّه "نظراً للتأثير العالمي والمستمرّ لكوفيد-19، فإنّ عقد قمة كوب-26 طموحة وجامعة في تشرين الثاني/نوفمبر 2020 لم يعد أمراً ممكناً".

وأضاف البيان أنّ القمّة ستعقد في مكانها في العام 2021 في موعد سيعلن عنه لاحقاً.

وسجّلت بريطانيا، الأربعاء، 563 وفاة بفيروس كورونا المستجد، وهي المرة الأولى التي تتخطى فيها الحصيلة اليومية للوفيات في البلاد عتبة 500 وفاة، ما يرفع إلى 2352 الحصيلة الإجمالية للمتوفين بالوباء على الأراضي البريطانية.

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وأعلنت وزارة الصحة البريطانية على حسابها في موقع "تويتر" أنه "اعتباراً من الساعة الخامسة (16:00 بتوقيت غرينتش) من يوم 31 آذار/مارس، بلغ عدد المتوفين ممن أدخلوا مستشفيات المملكة المتحدة لإصابتهم بفيروس كورونا المستجد 2352".

ومن بين المتوفين صبي عمره 13 عاما لم يكن يعاني من أي متاعب صحية واضحة.

وارتفع عدد الإصابات بفيروس كورونا حول العالم إلى نحو مليون إصابة، استأثرت الولايات المتحدة بغالبيتها حيث اقترب عددُ الإصابات فيها من مئتي ألف إصابة معظمُهم في مدينةِ نيويورك التي سجلت حتى الآن أكثر َمن ثلاثٍ وثمانينَ 83 ألف حالة.

وقال تيدروس أدهانوم، مدير عام منظمة الصحة العالمية، الأربعاء إن عدد إصابات كورونا سيصل قريباً لمليون حالة، بجانب 50 ألف وفاة.

وأضاف خلال مؤتمر صحافي: "قلقون من وتيرة الانتشار السريع لفيروس كورونا".

فيما كشفت آخر إحصائية لمنظمة الصحة العالمية، مساء الأربعاء، أن عدد الإصابات في العالم تجاوز 913 ألف حالة.