إصابة وزير الصحة الإسرائيلي بكورونا وإدخاله الحجر الصحي

أصيب وزير الصحة الإسرائيلي، يعقوڤ ليتسمان وزوجته بفيروس كورونا وأدخل إلى حجر صحي.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قرر إحكام إغلاق مدينة "بني براك" دخولًا وخروجًا لأن أعداد الإصابة فيها مضاعفة. ودعا الأربعاء كل الإسرائيليين لارتداء الكمامات في الأماكن العامة كإجراء احترازي للوقاية من فيروس كورونا. وذكر أنه ينبغي الاحتفال بكل الأعياد الدينية المقبلة بما في ذلك عيد الفصح اليهودي مع أفراد الأسرة فحسب.

وارتفع عدد المصابين في إسرائيل بفيروس كورونا إلى 6092 مصاباً من بينهم 95 في حال خطيرة، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى ٢٦ شخصاً.