بعد 19 عاماً من تصفية أميركي.. صدر حكم محكمة باكستانية

ألغت محكمة باكستانية الخميس إدانة بالقتل لرجل باكستاني بريطاني الجنسية، ثبتت إدانته بخطف وقتل دانيال بيرل الصحفي في صحيفة "وول ستريت جورنال" عام 2002.

وبدلاً من ذلك، أدانت المحكمة، أحمد عمر سعيد الشيخ بتهمة الاختطاف الأقل عقوبة، وحكمت عليه بالسجن 7 سنوات.

وصرح أحد محامي الشيخ، خواجا نافيد، إنه يمكن إطلاق سراحه ما لم تختر الحكومة الطعن في قرار المحكمة.

وأمضى شيخ بالفعل 18 عاما في سجن في جنوب حيدر أباد في انتظار تنفيذ حكم الإعدام. وقال نافيد إنه من المتوقع أن تُحسب عقوبة السجن 7 سنوات من ضمن المدة المقضية في السجن.

كما برأت محكمة السند العليا ثلاثة متهمين آخرين في القضية: فهد نسيم، والشيخ عادل، وسلمان ثاقب، الذين حُكم عليهم في وقت سابق بالسجن مدى الحياة.

وأدين سعيد، الطالب السابق في كلية لندن للاقتصاد، والآخرون في عام 2002.كما تم تغريم المتهمين بشكل جماعي مبلغ 32000 دولار.

وفي حينه، قال المدعي العام رجا قريشي إن الأموال ستدفع إلى ماريان أرملة بيرل وابنهما الرضيع، الذي ولد بعد مقتل والده.

ولم يتم القبض على 7 مشتبه بهم آخرين، بينهم من شارك في قتل بيرل.

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واختفى بيرل في 23 يناير/كانون الثاني 2002 في كراتشي أثناء بحثه عن الروابط بين المسلحين الباكستانيين وريتشارد سي ريد، الذي اعتقل في ديسمبر/كانون الأول على متن رحلة من باريس إلى ميامي حاملا متفجرات في حذائه.

وقال المدعون العامون إن سعيد جذب بيرل إلى الفخ من خلال وعده بترتيب مقابلة مع رجل دين إسلامي، تعتقد الشرطة أنه لم يكن متورطا في المؤامرة.

وتم تأكيد مقتل بيرل، البالغ 38 سنة، من خلال فيديو تلقاه دبلوماسيون أميركيون في فبراير/شباط 2002.