جونسون: كان يوما حزينا.. الزموا بيوتكم لتجنب كورونا

عبر رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون في كلمة له على موقع تويتر عن أسفه من الأرقام القياسية التي تشهدها البلاد جراء فيروس كورونا.

Here's an update to bring you up to speed on some of the things that we are doing to protect our NHS.



We will beat coronavirus together by staying at home, protecting our NHS and saving lives. #StayHomeSaveLives pic.twitter.com/FOYfvzlQPC — Boris Johnson #StayHomeSaveLives (@BorisJohnson) April 1, 2020

وقال جونسون إنه إذا ما تم اتباع إجراءات الوقاية فإنه سيتم وقف زحف تلك الأرقام وتخفيضها.

وأوضح قائلا : "مما لا شك فيه أنه كان يوما حزينا جدا خمسمئة وستين حالة إضافية وهو سجل قياسي.. إن أفكارنا وقلوبنا تتجه لأسر الضحايا وأصدقائهم ولكن مما شك فيه أنه اذا ما استطعنا اتباع البرنامج الذي قد تم تحديده وإذا ما التزمنا بالإجراءات التي أقبلنا عليها سوية فلا شك أننا سنبدأ بوقف زحف تلك الأرقام وتخفيضها وسوف سنقوم بتغيير مسار هذا الفيروس خلال الأسابيع أو الأشهر القادمة".

وسجّلت بريطانيا خمسمئة ٍ وثلاث ٍ وستين وفاة بفيروس كورونا، وهي المرة الأولى التي تتخطى فيها الحصيلةُ اليومية للوفيات في البلاد عتبة َ الخمسمئة 500 وفاة.

وأعلنت الصحة البريطانية أن الحصيلة الإجمالية للمتوفين بالوباء بلغت ألفين وثلاثمئة ٍ واثنتين وخمسين وفاةً في البلاد.

موضوع يهمك أظهرت البيانات الرسمية الصادرة عن شبكة "الخدمات الطبية الوطنية" (NHS) في بريطانيا أن أكثر من 1.7 مليون شخص في البلاد... ترجيح إصابة 1.7 مليون بريطاني بفيروس كورونا فيروس كورونا

إلى ذلك حذرت الأمم المتحدة في تقرير لها من إمكانية ِ معاناة الدول والاقتصاد العالمي من تداعيات ٍ وخيمة ٍ طويلة المدى بسبب تفشي فيروس كورونا ودعت إلى تعاون دولي أكبر لمكافحة الوباء.

وناشد التقرير الدول اتباع إرشادات منظمة الصحة العالمية والاستجابة الصحية الفورية للحد من انتشار الفيروس.