وزراء خارجية أوروبا يحذرون: إجراءات كورونا تهدد الديمقراطية

حذر وزراء خارجية 13 دولة في الاتحاد الأوروبي الخميس من أن المبادئ الديمقراطية قد تكون في خطر جراء الإجراءات التي يتم اتخاذها للحد من جائحة فيروس كورونا المستجد.

وقال وزراء خارجية ألمانيا وفرنسا وإيطاليا وإسبانيا و9 دول أخرى في بيان مشترك إنه لأمر مشروع بالنسبة للدو ل الأعضاء في الاتحاد الأوروبي أن تتبنى "إجراءات غير عادية لحماية مواطنيها والتغلب على الأزمة".

لكن البلدان حذرت من أنها "قلقة للغاية حيال خطر انتهاكات مبادئ حكم القانون والديمقراطية والحقوق الأساسية التي تنشأ من تبني إجراءات طوارئ معينة".

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ولم يأت البيان على ذكر دولة بعينها، لكن الإجراءات التي اتخذتها المجر على وجه الخصوص نالت انتقادات من جانب نشطاء حقوقيين.

وأكد وزراء الخارجية الثلاثة عشر أن "إجراءات الطوارئ يجب أن تكون مقتصرة على ما هو شديد الضرورة، ويجب أن تكون ملائمة ومؤقتة في طبيعتها، وتخضع لمراقبة منتظمة وتحترم المبادئ المذكورة أعلاه والتزامات القانون الدولي".

وحذروا من أنه "لا يجب الحد من حرية التعبير أو حرية الصحافة".