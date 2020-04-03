ألمانيا تبشر بعلاج قريب للوباء.. وغرامات للمتلاصقين

على الرغم من تسجيل أكثر من ألف وفاة في البلاد بفيروس كورونا، كشف وزير الصحة الألماني عن بصيص أمل قريب. إذ أعلن الوزير، يانس شبان، أن هناك مؤشرات على أن بعض الأدوية المحددة تظهر منافع في علاج المرضى المصابين بالفيروس المستجد. وأضاف في تصريحات الجمعة أن علاجا متوفرا لكورونا سيطرح في الأسواق في وقت أبكر بكثير من اللقاح.

وقال: تطوير لقاح معقد أكثر، نحن نعرف دواء الملاريا منذ سنوات نعرف آثاره وآثاره الجانبية. يجب أن نزن تلك الآثار الجانبية قبل أن نقرر استخدامه في علاج مرضى كورونا. كما أضاف: اللقاح بحاجة لعدة أشهر لتطويره.

موضوع يهمك أظهرت أبحاث أجريت مؤخراً أن فيروس كورونا المستجد لا ينتقل من خلال العطس والسعال فحسب، بل أيضاً عن طريق الكلام، أو حتى... كورونا ينتقل بمجرد التنفس.. دراسة صادمة تكشف! صحة

إلا أنه أكد في الوقت عينه أنه يجب أن تتوفر دراسات بأسرع وقت ممكن. وحذر في الوقت عينه من أن كل الأدوية قد يكون لها آثار جانبية.

يذكر أن ألمانيا تجري حالياً شأنها كشأن العديد من الدول الأوروبية وأميركا، تجارب على عدة أدوية منها دواء يستخدم لعلاج المصابين بالملاريا وفيه كلوروكين.

500 يورو على منتهكي التباعد

على صعيد متصل بمكافحة الوباء الذي وصفته منظمة الصحة العالمية بأسوأ أزمة صحية تواجه العالم الحديث، أعلنت السلطات الألمانية فرض غرامة مالية، قد تصل إلى 500 يورو (540 دولاراً)، ابتداء من اليوم الجمعة على المواطنين في حال وقوفهم قرب بعضهم البعض، وعدم احترامهم تدابير حدّدتها السلطات في إطار تصديها للفيروس المستجد.

وأوعزت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل إلى المواطنين بعدم مغادرة منازلهم إلا في حالات الضرورة القصوى كالتسوق من محلات البقالة وممارسة الرياضة وزيارة الأطباء.

يشار إلى أنه يمنع تجمّع أكثر من شخصين معاً في البلاد ويتعين البقاء على بعد مسافة متر ونصف على الأقل عن الآخرين في كافة الأوقات، في حين بات بإمكان السلطات المحلية فرض غرامات بحق المخالفين، قد تصل وفق مسؤولين في برلين إلى 500 يورو.

وأصدرت السلطات المحلية إعلانات مماثلة في المقاطعات الستة عشر في ألمانيا. وفرضت مقاطعتا هيسن وشمال الراين-وستفاليا غرامة بقيمة مئتي يورو على كل تجمع يتخطى عدد أفراده الشخصين.

وتعد بافاريا، أكبر مقاطعات ألمانيا، الأكثر تضرراً جراء فيروس كوفيد-19، مع تسجيلها أكثر من 18 ألف إصابة. ويتعرّض من لم يحافظ على مسافة متر ونصف عن الآخر لغرامة قدرها 150 يورو.

وبات وقوف المواطنين بعيداً عن بعضهم البعض مشهداً شائعاً أمام متاجر البقالة الكبرى والصيدليات الألمانية، مع وضع عدد منها شريطاً لتحديد المكان الذي يجب أن يقف عنده الزبائن. ومع ذلك، تسجّل الشرطة انتهاكات عدّة.

يذكر أن ألمانيا سجلت أكثر من 79 ألف إصابة بكورونا المستجد، وفقاً لمعهد روبرت كوخ لمكافحة الأمراض. وتوفي 1017 شخصاً حتى الآن.