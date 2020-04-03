الفيروس وصل السلك الدبلوماسي.. والصين تنصح "لا تأتوا"

أعلنت الخارجية الصينية الجمعة عن تسجيل إصابات مؤكدة بفيروس كورونا بين الدبلوماسيين الأجانب في بكين. ونصحت الصين الدبلوماسيين الأجانب بالتوقف عن القدوم إلى بكين مؤقتاً.

يأتي هذا وسط تخوف السلطات من موجة ثانية لتفشي الوباء الذي انطلق من إقليم هوبي في ديسمبر الماضي، وتزايد القلق من الوافدين.

موضوع يهمك منذ أشهر على تفشي المرض وحتى اليوم، يحاول الخبراء جاهدين وضع كل ما اكتسبوه من خبرة في سنوات حياتهم الطويلة لمعرفة كل... كيف "يهاجمك" كورونا... الإجابة في جيناتك علم

إلى ذلك، أعلنت لجنة الصحة الوطنية اليوم الجمعة أن بر الصين الرئيسي سجل 31 حالة إصابة جديدة منها حالتان انتقلتا محليا.

وأضافت في بيان أن البر الرئيسي سجل أيضا أربع وفيات جديدة حتى أمس الخميس كانت جميعها في مدينة ووهان حيث بدأ تفشي المرض.

وبهذا يصل إجمالي عدد الإصابات حتى الآن 81620 إصابة والوفيات 3322

كما ذكرت اللجنة أنه تم أيضا أمس الخميس تسجيل 60 حالة إصابة جديدة لم تظهر عليها أعراض.

يذكر أن الوباء الذي وصفته منظمة الصحة العالمية بأسوأ أزمة صحية تواجه العالم، سجل في أحدث أرقامه إصابة أكثر من مليون شخص حول العالم بحسب ما أفادت الجمعة وكالة رويترز.