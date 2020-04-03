جونسون في فيديو جديد: ما زلتُ أعاني وباقٍ في العزلة

أعلن رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، المصاب بفيروس كورونا المستجد، الجمعة، تمديد حجره الصحي.

وظهر في فيديو جديد على ما جرت العادة منذ إصابته، لإرسال نصائحه، وإعلام البريطانيين بآخر المستجدات المتعلقة بصحته، قائلاً: "مازلتُ أعاني من ارتفاع درجة الحرارة وسأظل في العزل لفترة".

Another quick update from me on our campaign against #coronavirus.



You are saving lives by staying at home, so I urge you to stick with it this weekend, even if we do have some fine weather.#StayHomeSaveLives pic.twitter.com/4GHmJhxXQ0 — Boris Johnson #StayHomeSaveLives (@BorisJohnson) April 3, 2020

كما أضاف في الفيديو الذي نشره على حسابه الرسمي على تويتر: "لقد تحسنت حالتي لكن لا يزال لدي أحد العوارض، وهو ارتفاع في الحرارة، وعليّ أن أواصل حجر نفسي".

"الزموا منازلكم"

إلى ذلك، دعا البريطانيين إلى عدم الخروج من منازلهم في نهاية الأسبوع.

وكان جونسون الذي ظهر أمس أيضاً في فيديو آخر، عبر عن أسفه من الأرقام القياسية التي تشهدها البلاد جراء تفشي فيروس كورونا. وقال إنه إذا ما تم اتباع إجراءات الوقاية فإنه سيتم وقف زحف تلك الأرقام وتخفيضها.

وسجّلت بريطانيا الخميس 563 وفاة، وهي المرة الأولى التي تتخطى فيها الحصيلةُ اليومية للوفيات في البلاد عتبة الـ 500.

يذكر أن رئيس الوزراء البريطاني كان قد أعلن في الـ 27 من مارس إصابته بـ "كوفيد 19"، وبعدها بأقل من ساعتين، أعلن وزير الصحة مات هانكوك كذلك إصابته وقام بعزل نفسه في المنزل.

وقال جونسون في حينه: "على مدى الـ24 ساعة الماضية، عانيت من أعراض طفيفة. وجاءت نتيجة فحص كورونا إيجابية". وتضمنت أعراض جونسون ارتفاع درجة الحرارة وكحة مستمرة. وأضاف: "أخضع للعزل الذاتي الآن، لكنني سأواصل قيادة الحكومة عبر دائرة تلفزيونية لمكافحة هذا الفيروس".

يشار إلى أن وزير الصحة أعلن اليوم الجمعة أن ذروة تفشي فيروس كورونا في البلاد ستأتي أقرب قليلا مما كان متوقعا، لتكون في الأسابيع القليلة القادمة. وقال لهيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) إن النماذج "تشير إلى أن الذروة ستأتي أقرب قليلا من التوقعات السابقة، خلال الأسابيع القليلة القادمة، لكن هذا يتوقف بشدة على عدد الناس الذين يتبعون توجيهات التباعد الاجتماعي".