خطاب نادر لملكة بريطانيا وسط ارتفاع قياسي لوفيات الوباء

من المقرر أن تلقي الملكة إليزابيث الثانية خطاباً متلفزاً، الأحد، عند الساعة 19.00 بتوقيت غرينتش، تتوجه فيه إلى البريطانيين ودول الكومنولوث حول وباء كوفيد 19.

وقال قصر باكينغهام في بيان الجمعة: "سجلت الملكة كلمة خاصة موجهة إلى بريطانيا والكومنولث تتعلق بوباء فيروس كورونا المستجد". وتم تسجيل الخطاب في قلعة وندسور حيث تقيم مع زوجها الأمير فيليب.

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يشار إلى أن هذه رابع كلمة استثنائية للملكة اليزابيث الثانية خلال 68 عاماً من تربعها على العرش. ونادراً ما تخاطب البريطانيين مباشرة بخلاف رسالتها التقليدية في يوم عيد الميلاد.

وسجلت بريطانيا، الحمعة، 684 وفاة إضافية لمرضى مصابين بفيروس كورونا المستجد في يوم واحد، في رقم قياسي جديد يشير إلى تسارع انتشار الوباء الذي تسبب بوفاة 3605 أشخاص في البلاد. كما بات عدد المصابين حالياً 38168.

إلى ذلك تعهدت الحكومة البريطانية بعد انتقادها لبطئها بالتحرك، بإجراء 100 ألف فحص طبي يومياً لمدة تصل إلى نهاية الشهر الجاري. وافتتحت الجمعة مستشفى ميدانياً في لندن يسع 500 سرير، لكن يمكن توسيعه ليضم 4 آلاف سرير.

من جهته، أعلن رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، المصاب بفيروس كورونا، الجمعة، تمديد حجره الصحي لأكثر من الأيام السبعة التي أوصت بها السلطات الصحية، إلى حين لا يعود يعاني من أي عوارض للمرض.

وقال جونسون في شريط فيديو نشر على تويتر: "لقد تحسنت حالتي (...) لكن لا يزال لدي أحد العوارض"، مشيراً إلى أنه لا يزال يعاني من "ارتفاع في الحرارة"، و"علي أن أواصل حجر نفسي".

كما دعا البريطانيين إلى عدم الخروج من منازلهم بنهاية الأسبوع، في وقت تعيش البلاد قيد الحجر العام لليوم الـ11.

إلى ذلك أضاف جونسون الذي يتابع أعماله من إقامته في مقر رئاسة الوزراء في دوانينغ ستريت بلندن: "نعمل طوال الوقت على برنامجنا لهزيمة الفيروس".