رقم قياسي جديد للموت في إسبانيا.. 900 وفاة بكورونا

أعلنت السطات الإسبانية، الجمعة، عن تسجيل أكثر من 900 وفاة في إسبانيا بفيروس كورونا لليوم الثاني على التوالي، ليصل إجمالي الوفيات إلى أكثر من 10,935 بعد تسجيل وفاة 935 خلال 24 ساعة.

وكانت السلطات أعلنت الخميس تسجيل 950 وفاة خلال 24 ساعة، في رقم قياسي. وأعلنت الحكومة أن عدد الإصابات بمرض كوفيد-19 بلغ أكثر من 117 ألفا.

هذا وتعتبر إسبانيا هي صاحبة ثاني أعلى محصلة بالعالم على مستوى الوفيات بعد إيطاليا لكنها باتت تسجل عدد وفيات منذ أمس الخميس هي الأعلى لأي بلد منذ بدء الجائحة.

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وأمس الخميس، قالت وزارة الصحة إن عدد حالات الإصابة المسجلة بفيروس كورونا ارتفع بنحو 8% مقارنة مع الأربعاء، وارتفع إجمالي الوفيات بنسبة طفيفة عن 10% وهي النسبة ذاتها تقريبا في اليوم السابق.

لكن الزيادة اليومية في الإصابات على مستوى النسبة المئوية تباطأت تدريجيا منذ 25 مارس آذار عندما ارتفعت نسبة الحالات المسجلة بنسبة تتجاوز 20% بقليل.

من جانبه، قال وزير الصحة سلفادور إيا للبرلمان "هناك ضوء في نهاية النفق. بصيص من الأمل: المنحنى استقر. وصلنا ... ذروة المنحنى وبدأنا مرحلة الانخفاض".

هذا وفرضت إسبانيا إجراءات العزل العام منذ 14 مارس آذار مع عدم السماح للسكان بمغادرة منازلهم سوى للأمور الضرورية. وهذا الأسبوع أحكمت الإجراءات مع السماح للموظفين بالقطاعات الرئيسية فقط بالذهاب والعودة من العمل.



وبالنظر إلى تأثير التفشي على الاقتصاد أظهرت بيانات أمس الخميس أن إسبانيا فقدت 900 ألف وظيفة بشكل غير مسبوق منذ بدء تطبيق قيود كورونا، مع توقف مؤقت لنحو 620 ألف وظيفة أخرى على الأقل.





وتشير إحصاءات التأمين الاجتماعي إلى أن نحو 80 ألف عامل توقفوا عن أشغالهم بعد مرضهم بفيروس كورونا فيما حصل 170 ألفا على اجازة مرضية بسبب العزل بعد أن خالطوا مصابين بالفيروس.

هذا وتجاوز عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا على مستوى العالم مليون حالة أمس الخميس، بينما تخطى عدد الوفيات الناجمة عن الفيروس 52 ألفا مع اتساع نطاق التفشي في الولايات المتحدة وحدوث قفزة في الأعداد بإسبانيا وإيطاليا، وفقا لإحصاء رويترز للبيانات الرسمية.