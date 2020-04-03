غوتيريش: نحشد جهودنا لوقف نزاعات العالم لمواجهة كورونا

حذر الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، الجمعة، من تأثير فيروس كورونا على المناطق التي تشهد نزاعات، وقال إن "الأسوأ لم يأتِ بعد"، ودعا إلى وقف لإطلاق النار في مختلف أنحاء العالم للمساعدة على وقف انتشار كوفيد-19.

وقال لـ "العربية"، "نحشد جهودنا لوقف النزاعات في العالم للتصدي للوباء، مشيراً إلى أن مجلس الأمن صامت حول كورونا ومهمته العمل للتصدي للوباء.

موضوع يهمك مع تسجيل الولايات المتحدة أسوأ حصيلة يومية للوفيات، قال حاكم ولاية نيويورك أندرو كومو الجمعة إن الولاية شهدت أعلى عدد من... حاكم نيويورك يطلب المساعدة: الناس ستلقى حتفها قريباً أميركا

كما قال إنه "توجد فرصة للسلام، لكننا بعيدون عن تحقيقه. الحاجة إلى ذلك عاجلة. ستصل عاصفة كوفيد-19 حاليا إلى جميع مواقع النزاع".

وأضاف قائلاً "أن أطراف الصراعات في الكاميرون وجمهورية إفريقيا الوسطى وكولومبيا وليبيا وميانمار والفلبين وجنوب السودان والسودان وسوريا وأوكرانيا واليمن عبروا عن قبولهم".

لكنه قال أيضاً إن "هناك صعوبات هائلة في التنفيذ، حيث تفاقمت الصراعات لسنوات، وثمة انعدام ثقة عميق، والعديد من المفسدين والشكوك."

هذا وأودى فيروس كورونا بحياة 53693 شخصاً في العالم منذ ظهوره في كانون الأول/ديسمبر في الصين، بحسب تعداد لوكالة فرانس برس يستند إلى مصادر رسمية حتى الساعة 11,00 ت.غ من يوم الجمعة.

وتم تسجيل 1035380 إصابة في 188 بلداً ومنطقة منذ بداية ظهور الوباء.

ولا تعكس هذه الأرقام إلا جزءا من الحصيلة الفعلية للإصابات إذ إنّ دولا عدة لا تجري الفحوص إلا للحالات التي تتطلب دخول المستشفى.

وشفت 201500 حالة على الأقل من هذه الإصابات حتى الآن.

وفيات إيطاليا الأعلى

هذا وتعد إيطاليا التي سجلت أول وفاة بالوباء في نهاية شباط/فبراير، أكثر البلدان المتضررة نسبة إلى عدد الوفيات، إذ سجلت 13915 حالة و115242 إصابة، شفت منها 18278 بحسب السلطات الإيطالية.

ثم تأتي إسبانيا مع 117710 إصابة بينها 10935 وفاة، فالولايات المتحدة التي سجّلت 6058 وفاة (245573 إصابة)، ثم فرنسا مع 5387 وفاة (73743 إصابة) فالصين حيث رصِدت أول إصابة بفيروس كورونا المستجد مع 81620 إصابة بينها 3322 وفاة.

وبالنسبة إلى الصين (باستثناء هونغ كونغ وماكاو)، سجّلت 81620 إصابة (31 جديدة بين الخميس والجمعة)، بما في ذلك 3232 وفاة (4 وفيات جديدة)، و76571 حالة شفاء.

أميركا الأكثر تضرراً

أما على صعيد الإصابات، فتعد الولايات المتحدة الأكثر تضررا، حيث سجلت رسمياً 245573 إصابة، بينها 6058 وفاة وشفت 9228 حالة.

منذ الخميس عند الساعة 19,00 ت.غ، أعلنت كل من ليبيا وقيرغيزستان وجزر ماريانا الشمالية ولاتفيا أول وفاة مرتبطة بالفيروس على أراضيها.

وفيات أوروبا

هذا وبلغ مجموع الوفيات في أوروبا يوم الجمعة عند الساعة 11,00 ت.غ 38974 من أصل 559459 إصابة، والولايات المتحدة وكندا 6192 وفاة (256641 إصابة)، وآسيا 4071 وفاة (114053 إصابة)، والشرق الأوسط 3444 وفاة (67045 إصابة)، أميركا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي 691 وفاة (24959 إصابة) وإفريقيا 287 وفاة (7002 إصابة) وأوقيانيا 32 وفاة (6227 إصابة).

وأعدّت هذه الحصيلة باستخدام البيانات التي جمعتها مكاتب وكالة فرانس برس من السلطات الوطنية المختصة ومعلومات من منظمة الصحة العالمية.