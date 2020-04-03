فرنسا تكافح ساعة بساعة.. وبريطانيا "ذروة الوباء آتية"

مع إصابة فيروس كورونا أكثر من مليون إنسان حول العالم في أحدث إحصائية اليوم الجمعة، حذرت بريطانيا من أن ذروة الوباء مقبلة خلال الأيام القادمة، في حين أكدت فرنسا أنها تكافح بالساعات من أجل الصمود في وجه الفيروس المستجد.

وفي التفاصيل، أعلن وزير الصحة البريطاني مات هانكوك الجمعة أن ذروة تفشي الفيروس في البلاد ستأتي أقرب قليلا مما كان متوقعا لتكون في الأسابيع القليلة القادمة.

وقال لهيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) إن النماذج "تشير إلى أن الذروة ستأتي أقرب قليلا من التوقعات السابقة، خلال الأسابيع القليلة القادمة، لكن هذا يتوقف بشدة على عدد الناس الذين يتبعون توجيهات التباعد الاجتماعي".

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"نقاتل ساعة بساعة"

أما في فرنسا، فأكد رئيس الوزراء أنه وزملاءه في الحكومة "يقاتلون ساعة بساعة" لتفادي النقص في الأدوية الأساسية المستخدمة لإبقاء مرضى كوفيد-19 على قيد الحياة في العناية المركزة.

وقال رئيس الوزراء إدوار فيليب إن الاستخدام العالمي للأدوية الأساسية والمعدات التي يمكن التخلص منها، مثل أبواق أجهزة التنفس الصناعي، التي تستخدمها وحدات العناية المركزة "يزداد بنسب لا يمكن تصورها"، مع "زيادة تقارب 2000٪" في الطلب "لأنها تحدث في كل مكان في العالم وفي نفس الوقت."

وأضاف في حديث له مع إذاعة تي آب 1 في وقت متأخر مساء الخميس في فرنسا، "إن الأطباء حددوا ثمانية أدوية، على وجه الخصوص، ضرورية لوحدات العناية المركزة لمواصلة علاج موجات مرضى كوفيد-19 المصابين بأمراض خطيرة والذين يحتاجون إلى مساعدة في التنفس وأشكال أخرى من الدعم لإبقائهم على قيد الحياة، وتشمل هذه الأدوية المسكنات والمهدئات.

كما أكد أن فرنسا لديها مخزون كاف من بعض الأدوية الرئيسية لوحدة العناية المركزة ولكن بكميات "أكثر محدودية" من الأدوية الأخرى، مما يسبب قلقًا "حقيقيًا" للأطباء.

إلى ذلك، أشار إلى أنه والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ووزير ماليتهما يتصلان بالمنتجين لتحديد اختناقات الإمداد والحصول على المزيد من هذه الأدوية. وقال "نحن نقاتل ساعة بساعة للرد على هذه الزيادة غير المسبوقة في الاستخدام".

بالتزامن تجري دول الاتحاد الأوروبي محادثات بشأن تمديد إغلاق الحدود بين الدول الأوروبية.

يذكر أن عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا تجاوز على مستوى العالم مليون حالة يوم الخميس، بينما تخطى عدد الوفيات الناجمة عن الفيروس 52 ألفا مع اتساع نطاق التفشي في الولايات المتحدة وحدوث قفزة في الأعداد بإسبانيا وإيطاليا، وفقا لإحصاء رويترز للبيانات الرسمية.

وشهدت إيطاليا أكبر عدد من الوفيات إذ تجاوز العدد 13900، تليها إسبانيا.

وأظهرت البيانات أن الولايات المتحدة سجلت أكبر عدد من حالات الإصابة المؤكدة إذ تخطى العدد 240 ألفا.