وفاة مغنية تركية..288 يوما بلا طعام احتجاجا على الحكومة

بعد 288 يوماً من الإضراب عن الطعام، توفيت عضوة في فرقة موسيقية شعبية حظرت في تركيا.

وقالت فرقة يورم، في منشور على حسابها الرسمي على تويتر، إن هيلين بوليك ماتت الجمعة في منزل بإسطنبول حيث كانت مضربة عن الطعام لتجبر الحكومة على تغيير معاملتها للفرقة وأعضائها.

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يذكر أن الفرقة المعروفة بأغنياتها الاحتجاجية هي فرقة موسيقى شعبية جماعية يتغير أعضاؤها بشكل دوري. ومنعت من تقديم عروضها منذ 2016 بعد سجن بعض أعضائها.

كما تتهم الحكومة الفرقة بأن لها صلات بجبهة "حزب تحرير الشعب الثورية"، التي اعتبرتها تركيا وأميركا والاتحاد الأوروبي منظمة إرهابية.

إلى ذلك دخلت بوليك وزميلها في الفرقة إبراهيم غوكتشيك في إضراب عن الطعام لإجبار الحكومة على رفع الحظر عن الفرقة والإفراج عن أعضائها المعتقلين.

وقالت صحيفة تركية إن الاثنين نقلا قسراً إلى المستشفى يوم 11 مارس، لكنهما خرجا بعدها بأسبوع بعد رفض العلاج.

عادة ما يرفض المضربون عن الطعام في تركيا الغذاء لكنهم يستهلكون سوائل لإطالة احتجاجاتهم.