مليون و100 ألف مصاب بالعالم.. وعدد وفيات قياسي بفرنسا

أودى وباء كوفيد-19 بحياة 57474 شخصا في العالم منذ ظهوره في كانون الأول/ديسمبر في الصين، بحسب حصيلة أعدتها وكالة فرانس برس الجمعة عند الساعة 19,00 بتوقيت غرينتش استناداً إلى مصادر رسمية.

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وتأكدت رسمياً إصابة أكثر من 1,082,470 شخصا في 188 دولة وإقليما، غير أنّ هذه الحصيلة لا تعكس سوى جزء من الحصيلة الحقيقية، لأنّ عدداً كبيراً من الدول لا يجري فحوصا إلا للحالات التي تستوجب النقل إلى المستشفيات. وتماثل إلى الشفاء 205400 شخص على الأقل حتى اليوم.

وتوفي منذ حصيلة الأمس بالتوقيت نفسه، 5757 شخصا، وتأكدت إصابة 82440 شخصا.

وتشكل فرنسا أكثر دولة سجّلت وفيات جديدة خلال 24 ساعة (1120)، ثم الولايات المتحدة (1092) وإسبانيا (932).

وفي إيطاليا التي سَجَّلت الإصابة الأولى في شباط/فبراير، هناك 14681 وفاة من أصل 110827 إصابة. وشفي 19758 شخصا حسب السلطات الإيطالية.

وبعد إيطاليا، تأتي إسبانيا بـ10935 وفاة من أصل 117710 إصابات، ثم الولايات المتحدة بـ6699 وفاة (261438 إصابة)، ففرنسا بـ6507 وفيات (83165 إصابة)، والمملكة المتحدة بـ3605 وفيات (38168 إصابة).

وبالنسبة إلى الصين (باستثناء هونغ كونغ وماكاو)، سجّلت 81620 إصابة (31 جديدة بين الخميس والجمعة)، و3322 وفاة (4 وفيات جديدة)، و76571 حالة شفاء.

على صعيد الإصابات، تعد الولايات المتحدة الأكثر تضررا، حيث سجلت رسمياً 261438 إصابة، بينها 6699 وفاة، وشفيت 9428 حالة.

ومنذ الخميس عند الساعة 19,00 ت غ، أعلنت كل من ليبيا وقيرغيزستان وجزر ماريانا الشمالية وليتوانيا أول وفاة مرتبطة بالفيروس على أراضيها.

وبلغ مجموع الوفيات في أوروبا يوم الجمعة عند الساعة 19,00 ت غ 41985 من أصل 587386 إصابة، وفي الولايات المتحدة وكندا 6865 وفاة (273199 إصابة)، وفي آسيا 4082 وفاة (114493 إصابة)، وفي الشرق الأوسط 3451 وفاة (67739 إصابة)، وفي أميركا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي 735 وفاة (25839 إصابة) وفي إفريقيا 323 وفاة (7592 إصابة) وفي أوقيانيا 33 وفاة (6228 إصابة).

واستندت هذه الحصيلة إلى أرقام جمعتها مكاتب فرانس برس من السلطات الوطنية ذات الصلة، وإلى معطيات منظمة الصحة العالمية.