دبي.. عملية تعقيم كاملة لمدة أسبوعين على مدار 24 ساعة

أقرت اللجنة العليا لإدارة الأزمات والكوارث، في دبي، السبت، تمديد التعقيم على مدار 24 ساعة لمدة أسبوعين قابلة للتجديد، اعتباراً من الساعة 8 من مساء اليوم السبت، مع اتخاذ إجراءات مشددة لتقييد الحركة في الإمارة ومساءلة قانونية للمخالفين.

‏هذا وسيتم تكثيف عمليات الفحص الطبي في المناطق التي يتواجد فيها أعداد كبيرة من الناس في مختلف أنحاء الإمارة للتأكد من خلوهم من فيروس (كوفيد-19)، مع التشديد على ضرورة التزام الجميع بالبقاء في المنزل طوال تلك الفترة.

موضوع يهمك أعلنت وزارة الصحة الإماراتية، السبت، تسجيل 241 إصابة جديدة بفيروس كورونا، مشيرة إلى ترجيح ارتفاع الأعداد في الأيام... 241 إصابة إضافية في الإمارات.. وجديد عن الكمامات العرب و العالم

‏كما يستمر عمل منافذ بيع الغذاء مثل الجمعيات والسوبر ماركت وكذلك الصيدليات وطلبات توصيل الطعام والدواء بصورة طبيعية.

فرد واحد فقط من العائلة

وأوضحت اللجنة، بأنه يُسمح لجميع أفراد المجتمع (عامة الناس) الخروج لقضاء الاحتياجات الأساسية والضرورية (الغذائية والصحية) من منافذ بيع المنتجات الغذائية (الجمعيات والسوبرماركت والبقالات)، عند الحاجة ويقتصر ذلك على فرد واحد من أفراد العائلة، وكذلك الخدمات الصحية مثل (المستشفيات والعيادات الطبية والصيدليات وطلبات توصيل الأدوية) مع الالتزام الكامل بارتداء الكمامات والقفازات من أجل حماية الشخص نفسه والآخرين من حوله.

وكذلك بالخروج في حالات التوجه للفحص الطبي المتعلق بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

الاستثناء لخروج أفراد المجتمع خلال فترة التعقيم الوطني. pic.twitter.com/2nsYkHu97m — Dubai Media Office (@DXBMediaOffice) April 4, 2020

إيقاف مترو دبي

‏في حين، أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في ⁧‫دبي‬⁩ إيقاف خدمة المترو بشكل تام اعتباراً من يوم غد الأحد حتى إشعار آخر، وإتاحة حافلات النقل العام بالمجان خلال فترة التعقيم الشامل للإمارة، وذلك لخدمة المُصرح لهم بالتنقُّل خلال تلك الفترة، علاوة على منح الركاب من مستخدمي سيارات الأجرة (التاكسي) عموماً خصماً قدره 50% على القيمة المستحقة للأجرة.

القطاعات الحيوية المستثناة (ساعات الخروج: على مدار 24 ساعة)



- الخدمات الصحية والكادر الطبي (المستشفيات والعيادات والصيدليات)

- منافذ بيع الغذاء (الجمعيات والسوبرماركت والبقالات)

- خدمات التوصيل (الغذاء والأدوية)

- المطاعم (ويقتصر نشاطها على خدمات التوصيل فقط)

- سلاسل التوريد للخدمات والسلع الأساسية

- مُصنّعي وموردي المواد والتجهيزات الطبية

- القطاعات الصناعية (الصناعات المُكملة الضرورية)

- الكهرباء والمياه ومحطات الوقود والتبريد

- الاتصالات

- الإعلام

- الموانئ والمطارات والشحن وشركات الطيران

- الخدمات الجمركية والمنافذ الحدودية

- الخدمات الأمنية العامة والخاصة

- خدمات البلدية (الصرف الصحي، النفايات)، وخدمات النظافة العامة والخاصة

- الجهات الحكومية والخاصة المعنية بمكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)

- وسائل النقل العام: وتشمل سيارات الأجرة (التاكسي) والحافلات (الباصات) مع توقف حركة المترو والترام.

- الأعمال الإنشائية مع تحديد ضوابط التصريح من بلدية دبي واللجنة الدائمة لشؤون العمال في إمارة دبي

خدمات الدعم المُستثناة (ساعات الخروج: من 8 صباحاً إلى 2 ظهراً)



- الخدمات المالية والمصرفية والبنوك ومحلات الصرافة

- خدمات الرعاية الاجتماعية

-خدمات الصيانة

- خدمات غسيل وتنظيف الملابس للجهات الحيوية المصرح لها.

وأكدت اللجنة العليا لإدارة الأزمات والكوارث في دبي أنه يجب على الجميع الالتزام بتلك التعليمات في كافة الأوقات، حيث سيكون المخالفون عُرضة للمساءلة القانونية حفاظاً على المصلحة العامة وصحة المجتمع وسلامته والتي تشكل مسؤولية وأمانة كبيرة ولن يكون هناك تهاون في حمايتها على الوجه الأكمل في هذه المرحلة التي تتطلب تعاون الجميع والامتثال الكامل للتعليمات بما يعين على إنجاح جهود الحد من انتشار وباء كورونا المستجد وضمان أعلى مستويات الحماية وصولاً للقضاء على هذا التحدي في أقرب فرصة ممكنة.

وكانت الإمارات قد أقرت أمس الجمعة، تمديد حظر التجول القائم أثناء ساعات الليل إلى أجل غير مسمى، من أجل تطهير الأماكن العامة، بهدف مكافحة انتشار فيروس كورونا.

وأعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع ووزارة الداخلية، في وقت متأخر الجمعة، بحسب ما أفادت الوكالة الرسمية (وام) اعتماد استمرارية برنامج التعقيم الوطني، وإضافة مرافق ومنشآت جديدة لخطة التعقيم في مختلف إمارات الدولة، بما يتوافق مع الإجراءات الاحترازية المتبعة للوقاية من الفيروس المستجد، على أن يخضع البرنامج للتقييم الدوري.

وكانت الإمارات قد أطلقت المراحل الأولى من برنامج التعقيم في 26 مارس، في مختلف إمارات الدولة.

يذكر أنه وزارة الصحة الإماراتية، أعلنت السبت، تسجيل 241 إصابة جديدة بفيروس كورونا.

وأشارت فريدة الحوسني، المتحدثة باسم الوزارة خلال الإحاطة اليومية حول مستجدات كوفيد 19 في البلاد إلى تسجيل وفاة جديدة لمقيم من جنسية عربية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الوفيات إلى 10.