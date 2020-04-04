الكويت تسجل 62 إصابة جديدة.. وتغلق سوق خضراوات

أعلنت الصحة الكويتية، السبت، تسجيل 62 إصابة جديدة بكوفيد 19، فيما وصل الإجمالي إلى 479، فيما تم شفاء 11 حالة جديدة، ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في البلاد إلى 93 حالة.

وأوضح وزير الصحة الكويتي، الشيخ الدكتور باسل الصباح، أن حالات الشفاء تعود لعشرة مواطنين كويتيين (8 رجال وامرأتان) وحالة لمقيمة، مبينًا أن التحاليل والفحوص المخبرية والإشعاعية أثبتت شفاء هذه الحالات، وسيتم نقلها إلى الجناح التأهيلي في المستشفى المخصص لاستقبال المصابين بالفيروس تمهيدًا لخروجها من المستشفى خلال اليومين المقبلين.

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إلى ذلك، أصدرت وزارة التجارة والصناعة الكويتية، السبت، قرارا يتم بموجبه اقتصار بيع منتجات سوق الخضار والفواكه "الفرضة" على الجمعيات التعاونية والأسواق الموازية تفاديا لازدحام الجمهور، وذلك بعد أن تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لفوضى وتدافع كبير لشراء البصل في السوق.

وأضافت الوزارة أن أولوية البيع ستكون بحسب الترتيب ( الجمعيات التعاونية - الأسواق الموازية - المطاعم - الفنادق - منافذ بيع المنتجات الزراعية).

وزارة التجارة: تخصيص سوق الفرضة للبيع للجمعيات التعاونية والأسواق المركزية فقط#كونا #الكويت

(أ.ف) pic.twitter.com/H4zFtKcJdG — كـــــــــــونا KUNA (@kuna_ar) April 4, 2020

وأوضحت أن القرار الوزاري جاء بناء على تعليمات وزارة الصحة بضرورة إغلاق السوق للحد من تفشي كوفيد 19.

بدوره، قال وزير التجارة خالد الروضان إن هذا القرار جاء لوضع حد لما حدث بالفرضة.

وأضاف: "ما لا يقبل عندنا القسمة على اثنين هو صحة وسلامة المواطنين وهو ما بني عليه هذا القرار"، مشيرا إلى أن أسعار الفواكه والخضراوات مثبتة من قبل التجارة ولن تتغير بصدور القرار.