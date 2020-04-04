الكويت تغلق سوق خضراوات.. وتعلن شفاء 11 حالة جديدة

أصدرت وزارة التجارة والصناعة الكويتية، السبت، قرارا يتم بموجبه اقتصار بيع منتجات سوق الخضار والفواكه "الفرضة" على الجمعيات التعاونية والأسواق الموازية تفاديا لازدحام الجمهور، وذلك بعد أن تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لفوضى وتدافع كبير لشراء البصل في السوق.

وأضافت الوزارة أن أولوية البيع ستكون بحسب الترتيب ( الجمعيات التعاونية - الأسواق الموازية - المطاعم - الفنادق - منافذ بيع المنتجات الزراعية).

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وأوضحت أن القرار الوزاري جاء بناء على تعليمات وزارة الصحة بضرورة إغلاق السوق للحد من تفشي كوفيد 19.

بدوره، قال وزير التجارة خالد الروضان إن هذا القرار جاء لوضع حد لما حدث بالفرضة.

وأضاف: "ما لا يقبل عندنا القسمة على اثنين هو صحة وسلامة المواطنين وهو ما بني عليه هذا القرار"، مشيرا إلى أن أسعار الفواكه والخضراوات مثبتة من قبل التجارة ولن تتغير بصدور القرار.

شفاء 11 حالة جديدة

إلى ذلك، سجّلت الكويت، السبت، شفاء 11 حالة جديدة من المصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في البلاد إلى 93 حالة.

وأوضح وزير الصحة الكويتي الشيخ الدكتور باسل الصباح، أن حالات الشفاء تعود لعشرة مواطنين كويتيين (8 رجال وامرأتان) وحالة لمقيمة، مبينًا أن التحاليل والفحوص المخبرية والإشعاعية أثبتت شفاء هذه الحالات، وسيتم نقلها إلى الجناح التأهيلي في المستشفى المخصص لاستقبال المصابين بالفيروس تمهيدًا لخروجها من المستشفى خلال اليومين المقبلين.