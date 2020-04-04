بلد المليار يدخل الحداد.. حزن على آلاف الضحايا في الصين

بعد تكبدها آلاف الخسائر في الأرواح، أعلنت الصين، البلد الذي انطلق منه فيروس كورونا المستجد، في ديسمبر الماضي، السبت يوم حاد وطني.

وعمدت السلطات في كافة أنحاء البلاد إلى تنكيس الأعلام وتعليق كل أشكال الترفيه. وتزامن يوم الحداد مع بدء احتفال تشينغ مينغ السنوي الذي تكرم فيه ملايين الأسر الصينية أسلافها.

موضوع يهمك أظهرت أبحاث أجريت مؤخراً أن فيروس كورونا المستجد لا ينتقل من خلال العطس والسعال فحسب، بل أيضاً عن طريق الكلام، أو حتى... كورونا ينتقل بمجرد التنفس.. دراسة صادمة تكشف! صحة

وعند الساعة العاشرة صباحا، وقفت البلاد ثلاث دقائق صمتا على المتوفين ومن بينهم عاملون في المجال الطبي وأطباء.

كما أطلقت السيارات والقطارات والسفن أبواقها، بالإضافة إلى إطلاق صفارات الإنذار من الغارات الجوية.

وتوفي أكثر من 3300 شخص في بر الصين الرئيسي في هذا الوباء الذي ظهر لأول مرة في مدينة ووهان عاصمة إقليم هوبي بوسط الصين، طبقا لإحصاءات نشرتها لجنة الصحة الوطنية.

الأحمر يخيم على ووهان

وفي مدينة ووهان تحولت كل إشارات المرور في المناطق الحضرية إلى اللون الأحمر صباحا وتوقفت حركة المرور لمدة ثلاث دقائق.

وتوفي نحو 2567 شخصا في تلك المدينة التي يبلغ عدد سكانها 11 مليون نسمة، وهو ما يمثل أكثر من 75 في المئة من حالات الوفاة بكورونا في الصين.

يذكر أن وباء كوفيد-19،أودى بحياة 57474 شخصا في العالم منذ ظهوره في كانون الأول/ديسمبر في الصين، بحسب حصيلة أعدتها وكالة فرانس برس الجمعة عند الساعة 19,00 بتوقيت غرينتش استناداً إلى مصادر رسمية.

وتأكدت رسمياً إصابة أكثر من 1,082,470 شخصا في 188 دولة وإقليما، غير أن تلك الحصيلة لا تعكس سوى جزء من الحصيلة الحقيقية، لأنّ عدداً كبيراً من الدول لا يجري فحوصا إلا للحالات التي تستوجب النقل إلى المستشفيات.

في حين تماثل إلى الشفاء 205400 شخص على الأقل حتى اليوم.

وتشكل فرنسا أكثر دولة سجّلت وفيات جديدة خلال 24 ساعة (1120)، ثم الولايات المتحدة (1092) وإسبانيا (932).

أما في إيطاليا التي سَجَّلت الإصابة الأولى في شباط/فبراير، فهناك 14681 وفاة من أصل 110827 إصابة. وشفي 19758 شخصا حسب السلطات الإيطالية.

وبعد إيطاليا، تأتي إسبانيا بـ10935 وفاة من أصل 117710 إصابات، ثم الولايات المتحدة بـ6699 وفاة (261438 إصابة)، ففرنسا بـ6507 وفيات (83165 إصابة)، والمملكة المتحدة بـ3605 وفيات (38168 إصابة).

أما بالنسبة إلى الصين (باستثناء هونغ كونغ وماكاو)، سجّلت 81620 إصابة (31 جديدة بين الخميس والجمعة)، و3322 وفاة (4 وفيات جديدة)، و76571 حالة شفاء