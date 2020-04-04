عملية طعن جنوب فرنسا.. مقتل شخصين واعتقال المنفذ

شهدت بلدة رومان-سو-ايزير في جنوب شرقي فرنسا، السبت، عملية طعن بسكين، نفذها رجل ثلاثيني، أدت إلى مقتل اثنين وإصابة عدة أشخاص بجروح.

وقال وزير الداخلية، كريستوف كاستانير، إن حصيلة الاعتداء بلغت قتيلين و5 جرحى.

وكانت رئيسة بلدية رومان-سو-ايزير، ماري إيلين تورافال، قد أعلنت في وقت سابق، أن شخصين قتلا، وأصيب أربعة آخرون في الهجوم. وأضافت أن الهجوم وقع صباحاً أمام مخبز اصطف أمامه الزبائن وأن الشرطة اعتقلت المهاجم.

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بدوره قال مكتب المدعي العام لمكافحة الإرهاب لوكالة "أسوشيتد برس"، إن الهجوم وقع في الساعة 11 صباحاً بشارع تجاري في البلدة الفرنسية، دون أن يكشف هوية المشتبه به. إلا أن مدعين قالوا إن ليس لديه وثائق لكنه ادعى أنه سوداني وولد عام 1987.

كما أكد المكتب أنه يقيم ما إذا كان الهجوم يحمل دوافع إرهابية أم لا، إلا أنه لم يشرع في أي إجراءات رسمية للتعامل معه على هذا النحو.

يأتي هذا الهجوم في وقت تعيش فيه كافة المناطق في فرنسا حالة إغلاق جراء تفشي فيروس كورونا المستجد، حيث يلتزم العديد من السكان ملازمة المنازل، عملاً بتعليمات السلطات.

ومن المرجح أن الضحايا الذين سقطوا وأصيبوا كانوا يقومون بتسوّق الطعام في عطلة نهاية الأسبوع بالشارع الذي يضم مخابز ومحلات بقالة.