11 إصابة جديدة بكورونا في فلسطين.. بينهم طفلان

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، السبت، تسجيل 11 إصابة جديدة بفيروس كورونا، مما يرفع عدد الإصابات في الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة إلى 205 حالات.

وأضافت الوزارة في بيان صحافي أن من بين المصابين طفلين يبلغان من العمر 11 و15 عاماً، انتقلت إليهما العدوى عن طريق والدهما.

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كما أوضحت أن ثلاث إصابات سُجلت في بلدة بيتونيا ومدينة البيرة بمحافظة رام الله وثلاثا أخرى سُجلت في بلدة قطنة وإصابة في قرية بيت عنان بمحافظة القدس، إلى جانب إصابتين في مخيم طولكرم وإصابتين في مدينة حلحول بمحافظة الخليل.

يذكر أن رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد اشتية، كان قد قال إن 22 حالة إصابة بفيروس كورونا سُجلت الجمعة لعمال فلسطينيين في مسلخ للدجاج بمنطقة عطروت شمال القدس.

وحذر اشتية من أن "الأسبوعين القادمين سيكونان من أصعب الأوقات من ناحية السيطرة على انتشار المرض والسبب هو عودة 45 ألف عامل إلى بيوتهم من أماكن عملهم في إسرائيل، مع بدء عيد الفصح عند اليهود".

إلى ذلك أصدر الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، مرسوماً الخميس بتمديد حالة الطوارئ في الأراضي الفلسطينية شهراً آخر لاحتواء تفشي كورونا.