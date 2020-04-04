241 إصابة إضافية في الإمارات.. وجديد عن الكمامات

أعلنت وزارة الصحة الإماراتية، السبت، تسجيل 241 إصابة جديدة بفيروس كورونا، مشيرة إلى ترجيح ارتفاع الأعداد في الأيام المقبلة.

وأشارت فريدة الحوسني، المتحدثة باسم الوزارة خلال الإحاطة اليومية حول مستجدات كوفيد 19 في البلاد إلى تسجيل وفاة جديدة لمقيم من جنسية عربية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الوفيات إلى 10.

كما أوضحت أن العدد المتزايد هو نتيجة متوقعة بعد الفحوص الاستباقية والمكثفة التي تجريها الجهات الصحية المختصة.

إلى ذلك، شددت على ضرورة منع الاختلاط وتجنب التجمعات، والالتزام بقواعد الحجر الصحي المنزلي مع التقيد بالمدة الزمنية المحددة.

موضوع يهمك في الفترة الأخيرة، تداولت الأنباء أن العلماء يميلون إلى العودة بالزمن للوراء بغية إمساك طرف خيط قد يوصلهم لعلاج محتمل... لقاح قديم.. الوباء يحصد أرواحاً وعلماء يستنجدون بالماضي صحة

ودعت إلى عدم نشر الشائعات، بل الرجوع إلى المصادر الرسمية في كل ما يتعلق بالوباء.

لبس الكمامات.. ضروري

أما عن لبس الكمامات، فأوضحت "أن كافة التعليمات والدراسات السابقة مع بداية مراحل تفشي الفيروس كانت تشير إلى اقتصار وضعها من قبل المرضى أو من يعاني من سعال أو مشاكل تنفسية أو غير ذلك".

وتابعت:" أما اليوم وتماشياً مع التعليمات العالمية الجديدة وبعد صدور توصيات حديثة ودراسات تشير إلى إمكانية نقل العدوى من قبل أشخاص لا تبدو عليهم علامات المرض أو الإصابة، فيفضل لبس الكمامات عند الخروج من قبل كل الأفراد سواء من يعاني من أمراض تنفسية أم لا".

يذكر أن منظمة الصحة العالمية كانت أعلنت، الجمعة، أنها لا تزال تعتقد أن استخدام الكمامات الطبية لابد أن يقتصر بشكل أساسي على العاملين في القطاع الطبي لكنها فتحت الباب لاستخدام الكمامات محلية الصنع أو أي غطاء للفم على نطاق أوسع كوسيلة للحد من انتشار الوباء.

وقال مسؤول كبير في المنظمة للصحافيين، إن هناك احتمالا في انتقال العدوى عن طريق الجو للفيروس الذي أصاب الآن أكثر من مليون شخص في جميع أنحاء العالم، لكن العامل الأساسي لا يزال الأشخاص الذين يعتقد أنهم يعانون من أعراض المرض ويقومون بالعطس والسعال مما يؤدي إلى تلوث الأسطح وانتقال العدوى إلى غيرهم من الناس.